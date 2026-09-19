Aya ya 12 ya Suratul-Jathiya na vielelezo vya ujasiri na ustahimilivu wa Yemen

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Makala iliyochapishwa na Shirika hilo imeangazia maana ya Aya ya 12 ya Suratul-Jathiya na kuhusisha kwa mtazamo wa tafakuri nafasi ya kimkakati ya Yemen katika Mlango wa Bab al-Mandab, pamoja na kile inachokiita vielelezo vya ujasiri na ustahimilivu wa wananchi wa Yemen.

Aya hiyo inasema:

“Mwenyezi Mungu ndiye aliyekutiishieni bahari ili meli zipite humo kwa amri yake, na ili mtafute katika fadhila zake, na huenda mkashukuru.”

Kwa mujibu wa makala hiyo, bahari katika aya hii haijatajwa tu kama jambo la kimaumbile, bali pia kama sehemu ya mfumo ambao Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu uwezo wa kutumia kwa ajili ya maisha, harakati na kutafuta riziki na fadhila Zake.

Makala inaeleza kuwa kwa upande wa Yemen, bahari ina umuhimu wa kipekee kutokana na nchi hiyo kuwa karibu na Mlango wa Bab al-Mandab, mojawapo ya njia muhimu za kimataifa za usafirishaji wa baharini, unaounganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden na kuelekea Bahari ya Hindi.

Kwa mtazamo wa tafakuri uliowasilishwa katika makala hiyo, nafasi hiyo ya kijiografia inaweza kuchukuliwa kuwa miongoni mwa fadhila na uwezo ambao bahari imeipa Yemen. Hata hivyo, mwandishi anasisitiza kuwa hii ni tafakuri inayowezekana kuhusu aya hiyo na si tafsiri ya moja kwa moja kwamba Aya ya 12 ya Suratul-Jathiya ilikusudia Bab al-Mandab au matukio ya kisiasa ya Yemen ya leo.

Kutoka shinikizo hadi kujenga uwezo

Makala hiyo pia inaangazia historia ya Yemen ya kukabiliwa na vita, changamoto za kiuchumi na migogoro ya kibinadamu. Katika mazingira hayo, inasema, uzoefu wa Yemen unaweza kuchunguzwa kupitia dhana ya kubadilisha changamoto kuwa uwezo wa kustahimili na kuendelea kusimama.

Mwandishi anarejea pia Aya ya 16 ya Suratul-Jinn inayosema:

“Na lau wangekuwa wamesimama imara katika njia hiyo, kwa hakika tungewanywesha maji mengi.”

Kwa mujibu wa makala, aya hiyo inaweza kutazamwa kama inayoonyesha uhusiano wa kimaana kati ya ustahimilivu na matumaini ya kupata fadhila na upanuzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

Bab al-Mandab na umuhimu wake

Makala inaeleza kuwa Bab al-Mandab si eneo la kawaida la bahari, bali ni lango muhimu la kimkakati linalohusiana na safari za meli kati ya Bahari ya Hindi, Ghuba ya Aden, Bahari Nyekundu na njia ya kuelekea Mfereji wa Suez.

Kwa sababu hiyo, matukio ya kiusalama katika eneo hilo yanaweza kuwa na athari kwa biashara na usafirishaji wa kimataifa.

Hata hivyo, makala inatofautisha kati ya kutafakari kuhusu uwezo wa kijiografia wa Yemen na kuhalalisha kila matumizi ya kisiasa au kijeshi ya nafasi hiyo. Inasisitiza kwamba Qur’ani inafundisha kwamba neema na uwezo aliopewa mwanadamu huambatana pia na wajibu.

Yemen na dhana ya waliodhulumiwa

Makala pia inanukuu Aya ya 5 ya Suratul-Qasas:

“Na tunataka kuwafanyia hisani wale waliodhoofishwa katika ardhi, na kuwafanya kuwa viongozi na kuwafanya kuwa warithi.”

Mwandishi anaeleza kwamba aya hiyo inahusiana na Wana wa Israil waliokuwa chini ya utawala wa Firauni, hivyo haipaswi kutafsiriwa moja kwa moja kama unabii kuhusu harakati yoyote ya kisiasa ya zama hizi.

Hata hivyo, kwa mtazamo wa jumla wa Qur’ani kuhusu waliodhulumiwa, mwandishi anasema aya hiyo inaweza kuwa msingi wa kutafakari hali ya jamii zinazojiona kuwa chini ya shinikizo na utawala wa nguvu kubwa.

Kutoka Yemen hadi Gaza

Makala pia inaangazia uhusiano kati ya msimamo wa Yemen na suala la Palestina na Gaza. Kwa mujibu wa makala hiyo, Yemen imeeleza hatua na misimamo yake katika muktadha wa kuunga mkono Wapalestina na kupinga vita vya Gaza.

Mwandishi anabainisha kuwa matukio katika Bahari Nyekundu na Bab al-Mandab yamekuwa na athari zinazovuka mipaka ya Yemen, huku pia kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa meli na biashara ya kimataifa.

Katika mtazamo wa ganda la upinzani, makala inauliza ikiwa ustahimilivu unaweza pia kumaanisha kuona mateso ya watu wengine na kuchukua msimamo kuhusu dhuluma wanayokabili.

Mwanamke wa Yemen na sura nyingine ya ustahimilivu

Makala haijaweka ustahimilivu katika uwanja wa mapambano pekee. Inaeleza kuwa mwanamke anayehakikisha familia inaendelea kuishi katika mazingira magumu, mama anayewalea watoto katika hali ya changamoto, na msichana anayesisitiza kuendelea na masomo, wote wanaweza kuwa sehemu ya picha pana ya ustahimilivu wa jamii.

Kwa mtazamo huo, mwanamume wa Yemen anaweza kuwakilisha ujasiri na kusimama imara, huku mwanamke akiwakilisha subira, kuendeleza maisha, malezi ya kizazi kijacho na kulinda utambulisho wa jamii.

Ujumbe wa Qur’ani kuhusu ustahimilivu

Mwandishi anaunganisha dhana mbalimbali za Qur’ani katika makala hiyo: bahari iliyotiishwa, kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, shukrani, ustahimilivu, matumaini na ahadi kwa waliodhulumiwa.

Pia anarejea Aya ya 124 ya Suratu Aal Imran kuhusu msaada wa Mwenyezi Mungu katika Vita vya Badr, akisisitiza kwamba aya hiyo inahusu tukio la kihistoria la Badr na haiwezi kutumiwa kama uthibitisho wa moja kwa moja kwamba malaika watashiriki katika vita vya kisasa.

Hata hivyo, kwa upande wa malezi ya kiroho, aya hiyo inaweza kukumbusha kwamba nguvu ya muumini haitegemei tu hesabu za vitu vinavyoonekana, bali pia imani, matumaini na kumtegemea Mwenyezi Mungu.

Hitimisho

Makala inahitimisha kwa kuwasilisha Yemen kama nchi inayokabiliwa na changamoto kubwa, lakini pia yenye nafasi ya kipekee ya kijiografia katika moja ya njia muhimu za baharini duniani.

Kwa mtazamo wa tafakuri uliotolewa, Bab al-Mandab unaweza kuonekana kama mojawapo ya vielelezo vya “fadhila ya bahari” kwa Yemen, huku ustahimilivu wa wananchi wake ukiwa mfano wa jinsi jamii inaweza kujaribu kubadilisha shinikizo na changamoto kuwa uwezo wa kuendelea kusimama.

Makala inasisitiza kwamba mtazamo huo haupaswi kuchukuliwa kama tafsiri ya moja kwa moja ya Qur’ani kuhusu matukio ya kisasa, bali kama njia ya kutafakari uhusiano kati ya neema, uwezo, wajibu, ustahimilivu na matumaini ya msaada wa Mwenyezi Mungu.

Makala hiyo imeandikwa na Fatemeh Pourabbas (فاطمه پورعباس).