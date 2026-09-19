Maelezo ya gharama ya dola bilioni 43 za uvamizi wa Amerika dhidi ya Iran

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Bloomberg iliripoti kwamba Wizara ya Vita ya Amerika (Pentagoni) iliiarifu Bunge kwamba katika mwendo wa uvamizi dhidi ya Iran hadi sasa imetumia dola bilioni 43 na milioni 600.

Kwa mujibu wa ripoti hii, hadi tarehe 3 Septemba ya mwaka huu, takriban dola bilioni 11 na milioni 200 zilitumika kwa kufidia gharama za ziada zinazohusiana na uvamizi dhidi ya Iran, na dola bilioni 28 na milioni 100 zilitengwa kwa kubadilisha silaha zilizotumika. Pia dola bilioni 4 na milioni 300 zililipwa kwa kubadilisha vifaa vilivyopotea.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba gharama za uharibifu uliofanywa kwa vifaa vya kijeshi zitabadilika pamoja na kuwasilishwa kwa ripoti mpya. Katika ripoti hii hakuna kutajwa kwa makumi ya mabilioni ya dola yanayowezekana kama gharama za uharibifu uliofanywa kwa kambi za Amerika katika Mashariki ya Kati.

Pia imeripotiwa kwamba Jeshi la Nchi kavu lilitumia dola bilioni 1 na milioni 600 kwa utayari wa kiutendaji na msaada kwa watu waliowekwa, na Jeshi la Bahari pia lilitumia dola bilioni 2 na milioni 200 kwa vikosi vya kiutendaji, operesheni za meli na ndege.

Bili ya Jeshi la Anga la Amerika kwa msaada kwa watu waliowekwa, operesheni za usafirishaji wa anga na msaada kwa kambi na mawasiliano inafikia dola bilioni 6 na milioni 600. Katika ripoti hii pia imetajwa kutengwa kwa dola milioni 10.5 kwa «Kamandi ya Mtandao» ya Amerika.