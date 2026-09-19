Ufichuzi wa Bloomberg kuhusu shambulizi la janga la Amerika dhidi ya shule ya Minab

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Bloomberg ilifichua kwa kuwataja maafisa walioshiriki katika uchunguzi wa ndani wa Wizara ya Vita ya Amerika (Pentagoni), kwamba baadhi ya wafanyakazi wa Pentagoni katika saa za kwanza za shambulizi la Amerika dhidi ya shule ya Minab nchini Iran waligundua kwamba hili lilifanywa na Washington.

Kwa mujibu wa ripoti hii, uchunguzi uliofanywa unaonyesha kwamba shambulizi lililotajwa halikuwa matokeo ya uamuzi mmoja wa janga pekee, bali lilitokana na mfululizo wa maamuzi, makosa na nafasi zilizopotea ambazo zingeweza kuzuia shambulizi hili.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba upungufu wa muda katika kuthibitisha malengo yaliyokusudiwa, taarifa pungufu na kutegemea kupita kiasi akili bandia kulichangia katika kutokea kwa kosa hili. Eneo hili katika data za Amerika lilionyeshwa kama eneo la kijeshi, wakati picha za satelaiti zilionyesha kwamba katika eneo lililotajwa shule ilikuwa imejengwa kwa miaka mingi.

Hakuna hata mmoja wa wanachama wa timu ya «kupunguza madhara kwa raia» aliyechunguza eneo la Minab kabla ya shambulizi kwa sababu wanachama wa timu ya Kamandi ya Kati walipunguzwa kutoka watu 10 hadi mtu mmoja.

Hapo awali pia, timu ya ukweli ya Umoja wa Mataifa kuhusu Iran ilitangaza kwamba kuna sababu za msingi za kuamini kwamba Amerika ndiyo iliyosababisha mashambulizi 2 ya kijeshi dhidi ya shule na kituo cha michezo nchini Iran mwezi Februari, na vitendo hivi vinachukuliwa kama uhalifu wa kivita.