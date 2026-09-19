Mshauri wa Waziri Mkuu wa Iraq: Hakuna muda maalum uliowekwa kwa ukiritimba wa silaha

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Qasim al-Aaraji, mshauri wa usalama wa Waziri Mkuu wa Iraq, alitangaza kwamba maudhui yaliyosambazwa hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuweka kikomo cha muda kwa shughuli za kamati ya ukiritimba wa silaha ni ya uongo kabisa na hakuna muda wowote maalum uliowekwa kwa ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali.

Alisisitiza kwamba ikiwa shughuli za kamati iliyoundwa na Mfumo wa Uratibu na inayofanya kazi chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa Waziri Mkuu zitakamilika na baada ya ukiritimba kamili wa silaha mikononi mwa serikali kufikiwa, wakati huo mtu yeyote anayebeba silaha kinyume cha sheria atashughulikiwa kwa mujibu wa kanuni za kisheria kama mtu aliye nje ya sheria na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake na atashughulikiwa kama magaidi.

Al-Aaraji pia alitaka usahihi na ukweli katika kupokea na kusambaza habari, kupata taarifa kutoka vyanzo rasmi na kuepuka kusambaza na kusambaza tena uvumi.