Kosa la jeshi la Amerika ambalo lilikaribia kusababisha vita na China

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, kituo cha Amerika cha CNN kiliripoti kwamba jeshi la nchi hii lilikuwa karibu kutekeleza operesheni ya kijeshi dhidi ya meli ya China baada ya kupokea taarifa zisizo sahihi kwa msaada wa akili bandia katika miezi iliyopita na katikati ya uvamizi dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hii, jeshi la Amerika lilikuwa tayari kukabiliana na meli ya China na kuwepo kwenye sitaha yake wakati huo huo na ndege za kijeshi zikiruka juu ya meli hii. Vyanzo vyenye ufahamu vilitangaza kwamba kabla ya kutekeleza operesheni hii, taarifa zilizopokelewa zilipitiwa upya na kuchunguzwa tena na ilibainika kwamba shehena ya meli hii ilitambuliwa kimakosa.

Mchambuzi wa Kamandi ya Operesheni Maalum ya Amerika alikuwa ametumia akili bandia kutoa taarifa hizi na kwa sababu ya shambulizi la wanajeshi wa Amerika dhidi ya meli hii vita vingine vilikaribia kuanza.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba chatbot iliyotajwa iliunganisha taarifa kutoka vyanzo vya wazi na taarifa za siri na hii ilisababisha hitimisho lisilo sahihi kuhusu asili ya shehena iliyokuwa kwenye meli.

Ikumbukwe kwamba jeshi la Amerika linatumia akili bandia kwa maamuzi ya haraka ya uwandani kama vile kuamua malengo ya kushambuliwa.