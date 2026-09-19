Mitikisiko ya vita dhidi ya Iran; uwasilishaji wa silaha za Amerika umeahirishwa

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Bloomberg kwa kuwataja vyanzo vinavyohusika iliripoti kwamba nchi kadhaa za Ulaya zinatabiri kupokea mizigo yao ya makombora na ulinzi wa anga iliyoagizwa kutoka Amerika kwa kuchelewa kwani nchi hii ilitumia sehemu kubwa ya risasi zake katika mwendo wa vita dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Amerika iliwarifu washirika wake kwamba ucheleweshaji huu katika uwasilishaji wa mizigo ya silaha unaweza kufikia miaka 5 kwani nchi hii inajenga upya akiba zake zilizopotea.

Hapo awali Wall Street Journal kwa kuwataja maafisa wa Amerika na maafisa wa nchi za eneo hili iliripoti kwamba wanajeshi wa Amerika kukabiliana na shambulizi la Iran walirusha makombora 60 hadi 70 ya aina ya Patriot na zaidi ya makombora 12 ya THAAD.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Iran katika mwendo wa shambulizi lake la kuua dhidi ya kambi ya Amerika nchini Jordan ilirusha makombora 20 tu ya balistiki lakini Amerika kukabiliana na shambulizi hili ililazimika kurusha zaidi ya makombora 80 na hatimaye makombora ya Iran yaligonga kambi ya Amerika.

Katika ripoti hii imesemwa kwamba kuzuia shambulizi la Iran, Amerika ililazimika kutumia makombora ya kuzuia kwa kiwango cha matumizi ya wiki moja katika vita. Mashambulizi ya Iran yamekuwa magumu zaidi kwa kutumia makombora na njia mbalimbali, vichwa vya vita na ujanja wa makombora haya na yamechanganya tabaka za ulinzi za Amerika.