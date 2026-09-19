Waziri wa Ulinzi wa Italia: ndege yetu ya kivita Typhoon imeharibika huko Taif

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu CNN, Guido Crosetto, waziri wa Ulinzi wa Italia, alitangaza kwamba ndege moja ya kivita ya Italia iliyowekwa nchini Saudi Arabia iliharibika kutokana na shambulizi dhidi ya kambi ya anga ya Taif.

Crosetto alisema kwamba ndege moja ya Eurofighter Typhoon F-2000 ilikuwa kwenye kambi hii, ambapo vikosi vya Italia vimewekwa katika mfumo wa operesheni ya «Azma Imara».

Aliongeza kwamba hakuna uharibifu wowote uliofanywa kwa vifaa vingine vya Italia au miundombinu.