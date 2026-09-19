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Mufti Awataka Watanzania Kutumia Teknolojia kwa Maendeleo, Siyo Kuvuruga Amani na Utulivu nchini +Picha

19 Septemba 2026 - 20:51
Msimbo wa Habari: 1867531
Mufti Awataka Watanzania Kutumia Teknolojia kwa Maendeleo, Siyo Kuvuruga Amani na Utulivu nchini +Picha

Mufti awataka Watanzania kutumia elimu na teknolojia kujenga nchi na kuleta maendeleo.Akemea matumizi mabaya ya mitandao kuvuruga amani na kuvunja heshima za watu na viongozi. Awataka vijana kuwa makini na watu wanaotumia teknolojia kueneza kashfa na dharau. Asisitiza umuhimu wa kulinda umoja, utulivu na mshikamano wa Watanzania.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mufti wa Tanzania, Sheikh Dkt. Abubakar Zubeir Ali Mbwana, amewataka Waislamu na Watanzania kwa ujumla kutafuta elimu na kutumia teknolojia za kisasa kwa ajili ya kujenga nchi, kuimarisha umoja na kuleta maendeleo, badala ya kuzitumia kuvuruga amani na utulivu.

Mufti Awataka Watanzania Kutumia Teknolojia kwa Maendeleo, Siyo Kuvuruga Amani na Utulivu nchini +Picha

Akizungumza jana Ijumaa katika ufunguzi wa Masjid Noor Nguruka, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, Mufti Dkt. Abubakar Zubeir amesisitiza umuhimu wa elimu na matumizi sahihi ya teknolojia katika kujenga jamii na taifa.

Mufti amekemea matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuvuruga amani, kudhalilisha watu na kuwavunjia heshima viongozi, akiwataka vijana kujiepusha na watu wenye dhamira hiyo.

Mufti Awataka Watanzania Kutumia Teknolojia kwa Maendeleo, Siyo Kuvuruga Amani na Utulivu nchini +Picha

Amesisitiza kuwa elimu na teknolojia vinapaswa kutumika kuimarisha umoja, utulivu na mshikamano, pamoja na kuchochea maendeleo ya Tanzania.

Mufti Awataka Watanzania Kutumia Teknolojia kwa Maendeleo, Siyo Kuvuruga Amani na Utulivu nchini +Picha

Masjid Noor ni msikiti uliojengwa na wenyeji wa Nguruka, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, ukiwa na viambatanisho mbalimbali ikiwemo Madrasa ya Kiasa.

Mufti Awataka Watanzania Kutumia Teknolojia kwa Maendeleo, Siyo Kuvuruga Amani na Utulivu nchini +Picha

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