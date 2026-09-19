Mufti Awataka Watanzania Kutumia Teknolojia kwa Maendeleo, Siyo Kuvuruga Amani na Utulivu nchini +Picha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mufti wa Tanzania, Sheikh Dkt. Abubakar Zubeir Ali Mbwana, amewataka Waislamu na Watanzania kwa ujumla kutafuta elimu na kutumia teknolojia za kisasa kwa ajili ya kujenga nchi, kuimarisha umoja na kuleta maendeleo, badala ya kuzitumia kuvuruga amani na utulivu.

Akizungumza jana Ijumaa katika ufunguzi wa Masjid Noor Nguruka, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, Mufti Dkt. Abubakar Zubeir amesisitiza umuhimu wa elimu na matumizi sahihi ya teknolojia katika kujenga jamii na taifa.

Mufti amekemea matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuvuruga amani, kudhalilisha watu na kuwavunjia heshima viongozi, akiwataka vijana kujiepusha na watu wenye dhamira hiyo.

Amesisitiza kuwa elimu na teknolojia vinapaswa kutumika kuimarisha umoja, utulivu na mshikamano, pamoja na kuchochea maendeleo ya Tanzania.

Masjid Noor ni msikiti uliojengwa na wenyeji wa Nguruka, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, ukiwa na viambatanisho mbalimbali ikiwemo Madrasa ya Kiasa.