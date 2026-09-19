Wito wa Umoja wa Kiislamu: Bilal Muslim Mission Yaadhimisha Maulid ya Mtume (S.A.W.W) kwa Kusisitiza Mshikamano wa Kiislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Taasisi ya Bilal Muslim Mission of Tanzania imefanya maadhimisho ya Siku ya Kuzaliwa kwa Mbora wa Viumbe, Mtume Muhammad (saww), katika hafla iliyofanyika Ukumbi wa Unity Hall, Temeke, jijini Dar es Salaam, huku msisitizo ukiwekwa katika umuhimu wa umoja, undugu na mshikamano miongoni mwa Waislamu.

Maadhimisho hayo yamelenga kuwakumbusha Waislamu umuhimu wa kutafakari maisha, mwenendo na mafundisho ya Mtume Muhammad (saww), na kuyafanya kuwa msingi wa maendeleo ya kiroho, kijamii na kimaadili katika jamii.

Katika hafla hiyo, Kaimu Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, alikuwa Mgeni Rasmi na alitoa hotuba iliyolenga kuwataka Waislamu kuchukua hatua za kweli katika kuboresha maisha yao na jamii kwa ujumla.

Sheikh Abbas amesisitiza umuhimu wa umoja na undugu miongoni mwa Waislamu, akieleza kuwa mafundisho ya Mtume Muhammad (saww) yanatoa mwongozo muhimu wa kujenga jamii yenye mshikamano, kuheshimiana na kusaidiana.

Katika kueleza umuhimu huo, Sheikh Abbas ametumia mfano wa kihistoria wa Mu'akhāt, ambapo Mtume Muhammad (saww) aliwaunganisha Masahaba wa Muhajirina na Answar kwa undugu, hatua iliyolenga kuimarisha mshikamano wa jamii ya Kiislamu katika kipindi cha mwanzo cha Uislamu.

Aidha, amewataka Waislamu kutoridhika na mazoea pekee, bali kujenga utamaduni wa kufanya mabadiliko chanya katika mifumo ya maisha, fikra na mahusiano yao, kwa kuzingatia mafundisho ya Mtume (saww).

Maadhimisho hayo pia yamekuwa fursa ya kuwakutanisha viongozi wa dini, waumini na wadau mbalimbali katika kutafakari nafasi ya mafundisho ya Mtume Muhammad (saww) katika kujenga jamii yenye amani, upendo, mshikamano na kuheshimiana.

Kwa upande wake, Bilal Muslim Mission of Tanzania imetoa shukrani kwa Mgeni Rasmi, viongozi mbalimbali wa dini pamoja na waumini wote walioshiriki katika maadhimisho hayo, huku ikisisitiza umuhimu wa kuyatekeleza kwa vitendo mafundisho yaliyotolewa katika hafla hiyo.

Taasisi hiyo imeeleza kuwa ujumbe wa Maulid haupaswi kuishia katika maadhimisho pekee, bali unapaswa kuwa chachu ya kujenga jamii yenye umoja, undugu na mshikamano, kwa kuzingatia mwenendo na mafundisho ya Mtume Muhammad (saww).