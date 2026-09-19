Wanafunzi wa Madrasat Hazrat Zainab (s) Kushiriki Maulid ya Mtume Muhammad (saww) Temeke, Dar es Salaam

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Dar es Salaam, Tanzania – 19 Septemba 2026: Wanafunzi wa kike Waislamu wa Madrasat Hazrat Zainab (s) iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam, leo 19 Septemba 2026, wameshiriki katika hafla ya Maulid ya Mtume Muhammad Mustafa (saww), iliyofanyika katika Ukumbi wa Umoja (Unity Hall) uliopo Temeke, Dar es Salaam.

Hafla hiyo ilihudhuriwa na waumini na Waislamu kutoka maeneo mbalimbali, ikiwa na lengo la kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww) na kusisitiza umuhimu wa umoja, mshikamano na undugu miongoni mwa Waislamu.

Mgeni rasmi katika hafla hiyo alikuwa Sheikh Abbas Ramadan, Kaimu Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, ambaye katika hotuba yake alitoa wito kwa Waislamu kujenga umoja na mshikamano wa Kiislamu.

Sheikh Abbas Ramadan aliwataka Waislamu kujiepusha na baadhi ya mazoea yasiyofaa na kufanya mabadiliko chanya katika maisha na fikra zao, akisisitiza kuwa mafundisho ya Mtume Muhammad (saww) yanapaswa kuwa mwongozo katika kujenga jamii yenye umoja na undugu.

Aidha, alieleza kuwa Waislamu wanapaswa kujifunza umoja na undugu wa Kiislamu kutoka kwa Mtume Muhammad (saww), akirejea tukio la Muakhah ambapo Mtume (saww) aliweka udugu baina ya Muhajirina na Ansari, na kuwaunganisha Waislamu hao katika msingi wa upendo, mshikamano na kusaidiana.

Ujumbe huo ulisisitiza kwamba kuadhimisha Maulid ya Mtume Muhammad (saww) si tukio la kukumbuka kuzaliwa kwake pekee, bali pia ni fursa ya Waislamu kutafakari mafundisho na mwenendo wake, hususan katika kuimarisha undugu, mshikamano na umoja wa jamii ya Kiislamu.