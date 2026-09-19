Hafla ya Shukrani kwa Walimu na Wafanyakazi Yaandaliwa katika Hawza Al-Hadi Malawi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Lilongwe, Malawi – 19 Septemba 2026: Kwa lengo la kuthamini juhudi na mchango wa walimu pamoja na wafanyakazi, Msimamizi wa Hawza Al-Hadi nchini Malawi, Kamran, ameandaa hafla ya pamoja kwa ajili ya walimu na wafanyakazi wa kituo hicho.

Kwa mujibu wa Saeed Muhammad, Afisa wa Mahusiano ya Umma nchini Malawi, hafla hiyo fupi lakini yenye furaha iliandaliwa kwa ajili ya kutambua juhudi za kielimu na kiutendaji zinazofanywa na walimu na wafanyakazi, pamoja na kuimarisha moyo wa ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wanachama wa kituo hicho.

Walimu na wafanyakazi wa ndani na wa kimataifa walishiriki katika hafla hiyo, ambapo walikaa pamoja katika mazingira ya kirafiki na kushiriki chakula cha mchana. Mkutano huo uliambatana na mazungumzo ya kirafiki na kuonyesha hali nzuri ya ushirikiano katika mazingira ya kazi.

Akizungumza kwa ufupi katika hafla hiyo, Msimamizi wa Hawza Al-Hadi aliwakaribisha washiriki na kutoa shukrani kwa walimu na wafanyakazi kwa juhudi zao zisizo na kuchoka, kujitolea na mchango wao katika kufanikisha malengo ya kituo hicho.

Alieleza kuwa mkusanyiko huo ulikuwa fursa ndogo ya kuonyesha shukrani na kuthamini huduma na juhudi zinazotolewa na walimu pamoja na wafanyakazi katika kutekeleza majukumu yao.

Hafla hiyo ilipokelewa kwa furaha na shukrani na washiriki, huku ikichukuliwa kuwa hatua yenye mchango katika kuimarisha mshikamano, morali ya kazi na ushirikiano miongoni mwa walimu na wafanyakazi wa Hawza Al-Hadi nchini Malawi.