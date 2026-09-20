Meja Jenerali Rezaei: Marekani haina njia nyingine isipokuwa kukubali masharti ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, aliandika katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: Masharti 7 ya Iran ya kuanza mazungumzo yoyote yametangazwa kwa serikali ya Marekani. Ujumbe wa Tehran uko wazi na hauna utata; ikiwa Washington inataka kutoka katika matatizo iliyojitengenezea yenyewe na kutokwama zaidi ndani yake, haina njia nyingine isipokuwa kukubali haki na masharti ya Iran.