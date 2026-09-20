Jukwaa la Umoja wa Mataifa halipaswi kuachwa; kushiriki katika Mkutano Mkuu ni haki ya kisheria ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu, katika mahojiano ya televisheni, akijibu madai na uenezi wa vyombo vya habari kuhusu kushtaki vikosi vya jeshi kwa kukiuka mkataba wa maelewano na msimamo wa taasisi ya diplomasia katika suala hili, alisema: kwa bahati mbaya, tabia ya kujilaumu ni moja ya matokeo na dalili za vita vya utambuzi na vyombo vya habari vya adui. Baadhi ya ukweli ni wazi kiasi kwamba hauhitaji maelezo mengi; tunakabiliana na upande ambao rekodi yake ya kuvunja mikataba katika miaka iliyopita ni wazi kabisa si kwa watu wa Iran tu, bali kwa jamii yote ya kimataifa. Kutoka bila sababu kutoka JCPOA mwaka 2018 — hati ambayo ilikuwa na msaada wa azimio la sura ya saba ya Baraza la Usalama — ni ushahidi wa dai hili.

Baghaei, akirejelea tabia ya uadui ya upande wa pili katika miezi ya hivi karibuni, alisisitiza: itakuwa ukosefu wa haki kwa nafsi yetu na kwa watu ikiwa tutatathmini matukio kama ya muda mfupi na kusahau matukio. Katika muda usiozidi miezi tisa, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mara mbili, wakati hasa wa kufanya mazungumzo ya kidiplomasia, ililengwa na uvamizi na mashambulizi ya kijeshi; kwa hiyo, je, tunaweza kukana ukweli wa tabia hizi?

Alieleza sakata la madai ya uvamizi wa meli tatu na matumizi mabaya yake kwa kuvuruga makubaliano na kusema: kuhusu dai la shambulio la meli tatu, kimsingi hakuna maelezo na nyaraka zilizothibitishwa, na kuna mashaka makubwa kuhusu ukweli na jinsi ilivyotokea. Lakini hata kwa kudhani ukweli wa tukio kama hilo, hati ambayo ni matokeo ya mazungumzo makali ya wiki nyingi baada ya vita vikali na vyenye madhara, inawezaje kuachwa kwa kisingizio kama hicho? Pande za pili zinadai meli hizi zilikuwa za nchi tatu za eneo hilo; swali ni kwa nini nchi hizi, zikijua kifungu cha 5 cha mkataba wa maelewano na kufahamu ukosefu wa usalama wa njia ya kusini, katika hali ambayo Iran ilikuwa imeandaa hatua muhimu kwa kupita katika njia salama, ziliruhusu kupita katika njia isiyo salama? Je, hatua hii ilifanyika bila uratibu na CENTCOM?

Msemaji wa taasisi ya diplomasia mwishoni, akitaja majibu ya Marekani kama yasiyolingana, alisisitiza: hata katika tukio la ukiukaji, mifumo ya kuchunguza na kujadiliana ilikuwa imeainishwa. Kwamba upande wa pili katika hatua ya kwanza uliona mkataba umekwisha, ukarejesha mzingiro wa bahari na kukiuka ahadi zake zote, inaonyesha wazi kwamba hatua hii ilikuwa majibu yasiyolingana kabisa na Washington ilikuwa imeandaa mapema udongo wa kisingizio ili kutoka katika mkataba ambao haukuhakikisha maslahi yake.