Afisa wa Iran: kiwango cha utayari wa kijeshi wa Iran kimefika kilele cha juu kabisa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, kituo cha Russia Al-Youm, kikimnukuu afisa mmoja wa Iran ambaye jina na wadhifa wake hazikutajwa, kiliripoti kwamba vikosi vya Iran vimefikisha utayari wao wa kiutendaji hadi kiwango cha juu kabisa ili kuwa tayari kwa mabadiliko yoyote au ujasiri wowote wa kijeshi unaowezekana.

Afisa huyu wa Iran pia alitangaza: mipango ya majibu katika ngazi za anga, ardhi na bahari imeandaliwa; kwa namna ambayo inatoa uwezekano wa kutoa jibu zito, pana na la ghafla kwa vikosi na maslahi ya kijeshi ya Marekani na Israeli.