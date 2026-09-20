Mahesabu ya Trump kuhusu Iran yalikuwa makosa; tuko tayari kwa vita vya kuamua hatima

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa wa nchi yetu, katika mazungumzo na kituo cha Al-Jazeera alitangaza kwamba makadirio na mahesabu ya rais wa Marekani kuhusu Iran yalikuwa makosa, na vita vilianza kwa uchochezi wa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni. Ni kwa faida ya Washington kukubaliana na masharti ya Iran ya kutoka katika vita, na vitisho vya Donald Trump, rais wa Marekani, havitaleta matokeo.

Akisema kwamba Iran iko tayari kwa vita vya kuamua hatima, alisisitiza kwamba Tehran inajua udhaifu wa jeshi la Marekani na iko tayari zaidi kuliko hapo awali kukabiliana na mashambulizi ya anga ya nchi hiyo. Iran baada ya Marekani kutoka katika mkataba wa maelewano imefikia hitimisho kwamba inapaswa kubadilisha mkakati wake kuelekea Washington.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa pia alitangaza kwamba Iran hivi karibuni ilijaribu kombora la kupambana na meli karibu na meli ya kubeba ndege ya Marekani. Sisi ni wazito katika ulinzi, na ikiwa tutashambuliwa, tutalenga kwa ukali zaidi kambi za Marekani na maslahi ya Washington katika eneo hilo.

Aliongeza zaidi kwamba mashauriano na wapatanishi wa Qatar na Pakistan yanaendelea, na Iran imewatangazia masharti yake ya mazungumzo. Iran inawasiliana na mpatanishi wa Qatar, na mpatanishi huyu amehamishia Washington masharti ya Tehran ya kusitisha vita, na Iran inasubiri jibu la Trump kwa masharti haya.

Meja Jenerali Rezaei alisisitiza zaidi kwamba masharti ya Tehran yanajumuisha kumaliza vita katika pande zote, kuachilia mali za Iran zilizozuiwa na kumaliza mzingiro wa bahari. Hatua za Marekani na utawala wa Kizayuni zinaruhusu Iran kutoka katika Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia.

Alibainisha: Iran hadi sasa haijachukua uamuzi wa kutoka katika Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia, na jambo hili linategemea tabia ya Washington. Tehran bado inafuata fatwa ya kiongozi aliyefiia shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu na haijabadilisha mafundisho yake ya nyuklia, lakini haijulikani ni nini kitatokea katika siku zijazo.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa wa Iran mwishoni alisema: Iran inataka kumalizika kwa vita kati ya Saudi Arabia na Yemen, na Wayemeni pia wanataka kufikia makubaliano na Riyadh.