Sababu 3 za kushindwa kwa Saudi Arabia katika vita vya Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Maalomah, mwanaharakati wa kisiasa wa Iraq Adnan al-Tamimi alisisitiza kwamba Saudi Arabia, licha ya nguvu za kijeshi ilizo nazo, haikuweza kufikia malengo yake niliyokusudia nchini Yemen.

Aliongeza: hii ni wakati ambapo hakuepuka uhalifu wowote katika kulenga raia na mashambulizi ya anga na mizinga dhidi ya Yemen kwa msaada wa mamluki wa ndani.

Al-Tamimi alieleza: ukweli ni kwamba Saudi Arabia inashindwa katika vita na Yemen kwa sababu tatu; kwanza upinzani kamili wa Wayemeni na imani yao katika uhalali wa malengo yao, pili kutegemea kwa Wayemeni uzalishaji wa ndani katika sekta ya viwanda vya kijeshi na ulinzi, na tatu uongozi na ubunifu wao katika uwanja wa vita.

Aliongeza: msaada wa watu kwa harakati ya Ansarallah ya Yemen ni moja ya mambo muhimu zaidi ya kuamua katika vita ambayo inasababisha nguvu ya vikosi hivi kuongezeka maradufu kwa kuendelea na njia. Saudi Arabia inahisi kwamba iko katika hali ngumu na kwa msaada wa nchi za Kiarabu na zisizo za Kiarabu inajaribu kutoka katika vita hivi, lakini wote wanajua kwamba kuingia katika vita na Yemen kunamaanisha vita vilivyoshindwa.