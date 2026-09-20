Serikali ya Sanaa: kuongezeka kwa mvutano wowote kutakabiliana na jibu kali zaidi la Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu kituo cha Al-Mayadeen, "Omar al-Bukhaiti", msemaji wa serikali ya mabadiliko na ujenzi huko Sanaa, katika mazungumzo na shirika la habari la "Saba" la nchi hiyo alitangaza kwamba kuongezeka kwa hatua za Saudi Arabia dhidi ya Jamhuri ya Yemen kutasababisha majibu yenye nguvu na kali zaidi kutoka Yemen.

Aliongeza kusema: hatua ya Saudi Arabia ya kufanya milipuko kwa lengo la kuwalenga raia huko Sanaa, mji mkuu wa Yemen, inaonyesha "tabia ya kinyama" ya Riyadh.

Al-Bukhaiti alisisitiza: Yemen hataweza kusita kutoa mapigo makali zaidi kwa adui ili kuzuia kuongezeka kwa mashambulizi.