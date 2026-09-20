Katibu Mkuu wa Hezbollah: upinzani ndio njia pekee ya kukomboa ardhi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu kituo cha Al-Mayadeen, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah ya Lebanon, alisema: upinzani ndio njia pekee ya kukomboa ardhi, na kukabiliana na kiburi na Israeli kunawezekana tu kwa njia ya upinzani.

Qassem aliendelea kusema: upinzani unamaanisha kutokukubali adui na kupigana wakati tuna uwezo wa kupigana; kila mtu kulingana na nafasi na jukumu lake.

Katibu Mkuu wa Hezbollah ya Lebanon alieleza: hata kama jambo hili litachukua siku au miezi, sisi tutashinda; kwa sababu tulisimama na kuzuia kufikia kwao malengo yao.

Aliongeza: ni lazima mipasuko itokee, na adui ashindwe katika ngazi ya kimwili, na kwa azimio na uthabiti pamoja na watu wetu tunaweza kufikia matokeo yanayotakiwa.

Qassem mwishoni alisema: sisi tuna haki na tunamiliki ardhi hii, na kwa kadiri gharama zilivyo nzito, ni lazima tupinge.