Majibu ya Guterres kwa mashambulizi ya Ansarallah dhidi ya Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, «António Guterres», Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, katika mazungumzo na kituo cha Al-Hadath alijibu mashambulizi ya Ansarallah dhidi ya Saudi Arabia na kudai kwamba mashambulizi haya yanalaaniwa.

Guterres pia aliongeza: mashambulizi yanayolenga meli za Saudi hayakubaliki kabisa.

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa mwishoni alisisitiza umuhimu wa hali ya juu wa kuheshimu uhuru wa usafiri wa baharini, ikiwa ni pamoja na katika Mlango wa Bab al-Mandab.