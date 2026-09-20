Viongozi wa Kikristo Iran Washiriki Mkutano wa “Wairani, Watetezi wa Taifa” Tehran +Video

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– viongozi wa Kikristo nchini Iran walishiriki katika mkusanyiko wa familia wa “Wairani, Watetezi wa Taifa”, uliofanyika Tehran siku ya Ijumaa iliyopita.



Katika mkusanyiko huo, makundi mbalimbali ya jamii ya Iran, wakiwemo watu wa rika tofauti, walishiriki na kuonyesha mshikamano wao pamoja na utayari wa kuitetea nchi yao.



Ushiriki wa viongozi wa Kikristo uliakisi pia uwepo wa makundi mbalimbali ya kidini na kijamii katika shughuli hiyo ya kitaifa.