Kutoka Mafuta hadi Silaha: Vita dhidi ya Iran Vinaathirije Masoko na Uwezo wa Marekani?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – madhara ya kiuchumi ya vita vya Marekani dhidi ya Iran yamevuka mipaka ya uwanja wa vita na kuathiri masoko ya nishati, malighafi na viwanda vya ulinzi.

Tunapopima gharama za kiuchumi za vita vya Marekani dhidi ya Iran, mafuta yanaonekana kuwa katika nafasi ya kwanza. Shirika la Kimataifa la Nishati (IEA) limeeleza hali hiyo kuwa ni usumbufu mkubwa zaidi wa usambazaji wa mafuta katika historia ya soko la dunia. Kiasi cha jumla cha upungufu wa usambazaji hadi mwezi Juni kilizidi mapipa bilioni 1.3. Mgogoro huo pia uliifanya IEA kuratibu matumizi ya dharura ya akiba ya mafuta, kiasi ambacho kilikuwa zaidi ya mara mbili ya mafuta yaliyotolewa baada ya kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022.

Hata hivyo, Morgan Bazilian, mkurugenzi wa Taasisi ya Sera ya Umma ya Payne na mtaalamu wa zamani wa nishati katika Benki ya Dunia, anaamini kwamba mafuta ni tabaka la kwanza tu la mgogoro mpana zaidi. Katika makala yake katika gazeti la The Washington Post, amesema vita hivyo vimevuruga mlolongo unaohusisha masoko mbalimbali, kuanzia gesi, heliamu na mbolea za kemikali hadi metali na viwanda vya teknolojia ya usahihi. Vingi kati ya vifaa hivyo pia havina akiba za kimkakati ambazo zinaweza kutumika endapo usambazaji utakatika.

Kwa upande mwingine, Nadia Schadlow, mtafiti, katika makala yake kwenye jarida la Foreign Affairs, anaeleza kuwa madhara hayo hayahusu masoko pekee, bali pia yanaonyesha changamoto katika mfumo wa kijeshi wa Marekani. Mfumo huo kwa muda mrefu umejengwa kwa kutegemea vita vifupi na vyenye matokeo ya haraka, wakati wapinzani wa Marekani sasa wana uwezo mkubwa zaidi wa kugeuza mapambano kuwa jaribio la muda mrefu katika masuala ya risasi, viwanda na utashi wa kisiasa.

Usumbufu katika Masoko Sita

Bazilian katika makala yake ya The Washington Post, anataja kituo cha gesi asilia iliyoyeyushwa cha Ras Laffan nchini Qatar kama mfano mdogo wa muunganiko huo. Baada ya makombora ya Iran kulenga njia mbili za uzalishaji katika kituo hicho mwezi Machi, kampuni ya QatarEnergy ilitabiri kuwa mauzo ya condensate ya gesi yangepungua kwa asilimia 24, heliamu kwa asilimia 14, gesi iliyoyeyushwa kwa asilimia 13, na naphtha pamoja na salfa kwa asilimia 6. Aidha, asilimia 17 ya uwezo wa uzalishaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa ungepotea.

Mchakato wa ukarabati unaweza kuchukua kati ya miaka 3 hadi 5, huku Doha ikikadiria upotevu wa mapato kwa mwaka kuwa takribani dola bilioni 20.

Kwa mujibu wa Bazilian, kufungwa kwa Mlango wa Hormuz pamoja na kuvurugika kwa shughuli katika kituo cha Ras Laffan, kwa pamoja, kumeondoa takribani moja ya tano ya usambazaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa duniani kutoka sokoni. Tofauti na mafuta, gesi inayosafirishwa kwa njia ya bahari haiwezi kubadilishwa kwa urahisi na kusafirishwa kupitia mabomba. Matokeo yake, bei zilipanda kwa kasi barani Asia, na

Japan pamoja na Korea Kusini zikaongeza tena utegemezi wao kwa makaa ya mawe.

Thailand nayo iliongeza malengo yake katika nishati mbadala na, kwa mara ya kwanza, kufungua njia kwa matumizi ya nishati ya nyuklia. Waziri wa Nishati wa nchi hiyo alihusisha moja kwa moja mabadiliko hayo na vita vya Marekani dhidi ya Iran.

Mlolongo huo umefika pia katika vifaa ambavyo havionekani sana katika vichwa vya habari. Heli ni muhimu kwa vifaa vya upigaji picha wa MRI, sekta ya chipsi za kompyuta na anga, na tofauti na mafuta haiwezi kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Salfa hutumika katika viwanda vinavyohusiana na shaba na silikoni. Bazilian anaeleza kuwa Wizara ya Vita ya Marekani inahitaji malighafi hizo kwa ajili ya kurejesha mifumo ya rada inayotumia kiasi kikubwa cha shaba.

Wakati huo huo, bei ya alumini ilifikia kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha miaka minne baada ya viwanda viwili kati ya vikubwa zaidi vya kuyeyusha alumini katika eneo la Ghuba kulengwa.

Kutokana na kupanda kwa bei ya propane, familia katika baadhi ya maeneo ya Asia Kusini na Afrika zilianza tena kuacha majiko ya gesi na kutumia makaa ya mawe pamoja na moto wa wazi. Wakati huohuo, bei ya urea, mojawapo ya mbolea muhimu zinazotumika katika uzalishaji wa nafaka, ilipanda kutoka takribani dola 450 hadi karibu dola 700 kwa tani. Viwanda nchini India, Bangladesh na Pakistan vililazimika kupunguza au kusimamisha uzalishaji.

Mmomonyoko kama Silaha

Kwa upande wa kijeshi, jarida la Foreign Affairs linaweka vita vya Iran katika muktadha mpana wa vita vya uchakavu (attrition warfare). Katika vita vya aina hii, si lazima upande wenye ubora mkubwa zaidi wa kiteknolojia uwe mshindi; badala yake, jambo muhimu ni upande unaoweza kurekebisha hasara zake huku ukiweza pia kumlazimisha mpinzani kubeba gharama kubwa.

Ubora wa Marekani na utawala wa Israel katika mizani ya nguvu za kawaida za kijeshi ni mkubwa, lakini Iran imetumia miongo kadhaa kujenga zana zinazoweza kupunguza pengo hilo. Schadlow anasema mtandao wa makundi washirika wa Iran katika eneo hilo, pamoja na makombora na ndege zisizo na rubani zenye gharama nafuu, unawalazimisha Marekani na Israel kutumia makombora ya gharama kubwa ya kuzuia mashambulizi na kutumia meli pamoja na ndege zao za kisasa kwa kiwango kikubwa.

Katika mazingira kama hayo, Tehran haihitaji kulingana na wapinzani wake katika teknolojia. Kinachohitajika ni kuendelea kurejesha na kuzalisha upya zana zake huku ikiongeza gharama ya kukabiliana nazo.

Foreign Affairs inaeleza kuwa nguvu za kijeshi hazipimwi kwa ukubwa wa Pato la Taifa au bajeti ya ulinzi pekee, bali pia kwa uwezo wa kubadilisha rasilimali hizo kwa mfululizo kuwa risasi, makombora ya kuzuia mashambulizi na mifumo iliyo tayari kwa vita.

Vita vya Ukraine tayari vilionyesha kuwa viwanda vya ulinzi vya Magharibi, vilivyoundwa kwa mazingira ya wakati wa amani, vinakabiliwa na changamoto katika kurejesha kwa haraka vifaa vinavyotumiwa katika vita vya muda mrefu.

Nchini Iran pia, kwa namna nyingine, changamoto hiyo imejitokeza. Kwa mujibu wa Foreign Affairs, Marekani imeweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa uwezo wa kijeshi wa Iran na kulenga vituo vya nyuklia vilivyoimarishwa, lakini haijafikia matokeo ya mwisho yenye kuamua mwelekeo wa mgogoro.

Kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa upande mmoja si lazima kumaanishe kufikiwa kwa makubaliano. Wakati malengo ya pande zote mbili ni mapana na ni vigumu kuyatelekeza, mapambano yanaweza kubadilika kutoka katika jitihada za kupata matokeo ya haraka na ya kuamua, na kuwa ushindani wa kuona ni upande gani unaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi.

Vita Vinavyovuka Uwanja wa Mapambano

Kwa sababu hiyo, Foreign Affairs inaonya kwamba Washington inaweza kujikuta katika aina ya vita ambayo haikupendelea. Kwa mtazamo wa Schadlow, hatari si kwamba Marekani haina uwezo wa kuingia katika vita vya uchakavu, bali ni kwamba nchi hiyo bado inaweka muundo na maandalizi yake kwa kuzingatia dhana kwamba haitalazimika kupitia vita vya aina hiyo.

Bei za nishati na madhara mengine ya kiuchumi zinaweza kuanza kuijaribu dhana hiyo hata kabla ya uwanja wa vita kutoa jibu. Hata kampeni ya shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran inahitaji utashi wa kisiasa wenye uwezo wa kuvumilia gharama zake kwa muda mrefu. Wakati huo huo, kwa mujibu wa jarida hilo, matokeo yanayowezekana zaidi yanaweza kuwa kuendelea kwa mapambano kwa muda mrefu bila kufikiwa kwa matokeo yaliyo wazi na ya kuamua.

Bazilian, mwishoni mwa makala yake, anapanua wigo wa mabadiliko hayo zaidi ya Iran yenyewe. Mfumo wa nishati duniani kabla ya vita ulijengwa juu ya dhana kwamba Mlango wa Hormuz ungeendelea kuwa wazi, na kwamba nishati pamoja na malighafi zingesafirishwa kupitia njia hiyo kwa nyakati zinazotabirika na za kuaminika.

Hata hivyo, dhana hiyo sasa imepata changamoto, na nchi kadhaa zinaanza kurekebisha vyanzo vyao vya nishati pamoja na minyororo ya usambazaji.

Kwa mujibu wa mwandishi huyo, somo ambalo Washington inapaswa kulichukua kutokana na hali hii linavuka zaidi ya bei ya mafuta au gharama za vita ndani ya Marekani. Dunia imeunganishwa kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba shambulio dhidi ya kituo kimoja linaweza kusababisha madhara katika mabara, viwanda na masoko mbalimbali duniani.

Kwa mujibu wa Bazilian, vita vya Marekani dhidi ya Iran hatimaye vitafikia mwisho, lakini athari zake katika uchumi wa dunia zinaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi kuliko vita vyenyewe.