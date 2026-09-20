Araghchi amjibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa: “Acheni machozi ya kinafiki”

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amemjibu vikali Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, Jean-Noël Barrot, kufuatia kauli za Barrot kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Iran.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X tarehe 19 Septemba 2026, Araghchi alimkosoa Barrot kwa kile alichokieleza kuwa ni ukimya wa Ufaransa kuhusu shambulio lililoua wanafunzi wa Iran, huku akiikumbusha Ufaransa historia yake ya ukoloni nchini Algeria.

Araghchi alisema kuwa, kwa mujibu wa madai yake, Waalgeria milioni 1.5 waliuawa na Ufaransa wakati wa Vita vya Uhuru wa Algeria, akidai pia kuwa Paris imetambua rasmi idadi iliyo chini ya sehemu moja ya kumi ya takwimu hiyo na bado haijaomba msamaha kwa kile alichokiita uhalifu wa kikoloni.

Akizungumzia shambulio la Shule ya Shajareh Tayyebeh mjini Minab, kusini mwa Iran, Araghchi aliikosoa Ufaransa kwa kile alichodai kuwa ni ukimya wake kuhusu mauaji ya wanafunzi wa shule hiyo yaliyotokea wakati wa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Ripoti zilizochapishwa kuhusu tukio hilo zinasema watu 168 waliuawa, wakiwemo wanafunzi 120 na walimu 26, huku zaidi ya watu 110 wakijeruhiwa.

Kauli ya Araghchi ilikuja baada ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, Jean-Noël Barrot, kutoa madai na ukosoaji dhidi ya Iran kuhusu haki za binadamu na matukio ya kisiasa nchini humo.

Araghchi alihitimisha ujumbe wake kwa kumwambia Barrot “aache machozi ya kinafiki”, akisisitiza kuwa ukimya wa Paris kuhusu vifo vya wanafunzi wa Iran, kwa mtazamo wake, unaonyesha msimamo wake kuhusu suala hilo.