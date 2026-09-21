Wanafunzi wa Hawzat Hazrat Zainab (sa) Kigamboni Wafanya Mtihani wa Historia ya Kiislamu, Wakijengewa Uelewa wa Urithi wa Ahlul-Bayt (as)

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wanafunzi wa Hawzat Hazrat Zainab (sa), Kigamboni – Dar es Salaam, wamefanya Mtihani wa Historia ya Kiislamu kwa Muhula wa Tano, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kielimu unaolenga kupima na kuimarisha uelewa wao kuhusu matukio, watu mashuhuri na masuala muhimu katika historia ya Uislamu.

Mtihani huo umejikita katika historia ya Maimamu wa Ahlul-Bayt (as), ukiwahitaji wanafunzi si tu kukumbuka matukio ya kihistoria, bali pia kuelewa mazingira, sababu na mafunzo yanayopatikana kutokana na matukio hayo.

Miongoni mwa maswali muhimu yaliyoonekana katika mtihani huo ni:

🔸 Imam Ali al-Ridha (as): Wanafunzi waliulizwa kwa nini Imam al-Ridha (as) mwanzoni alikataa kukubali nafasi ya ukhalifa na baadaye nafasi ya kuwa mrithi wa Khalifa, na ni katika mazingira gani hatimaye alikubali nafasi hiyo.

🔸 Masharti ya Imam al-Ridha (as): Mtihani uliwauliza wanafunzi kuhusu masharti maalumu aliyoyaweka Imam al-Ridha (as) wakati akikubali nafasi ya kuwa mrithi wa Khalifa.

🔸 Imam Muhammad al-Jawad (as): Swali lingine lilihusu mtu aliyemuoa Imam al-Jawad (as), pamoja na mitazamo ya wanahistoria kuhusu sababu na malengo yaliyodaiwa kumfanya Ma’mun kupanga ndoa hiyo.

🔸 Imam Ali al-Hadi (as): Wanafunzi waliulizwa kuhusu mahali na wakati wa kuzaliwa kwa Imam al-Hadi (as), umri wake alipoanza kubeba jukumu la Uimamu, pamoja na muda aliokuwa akiongoza wafuasi wa Ahlul-Bayt (as).

🔸 Msimamo kuhusu suala la kuumbwa kwa Qur’ani: Miongoni mwa maswali mengine ni msimamo wa Imam al-Hadi (as) kuhusu mjadala wa iwapo Qur’ani ni kiumbe au si kiumbe, pamoja na ushauri aliowapa wafuasi wake kuhusu suala hilo.

Mtihani wa aina hii una umuhimu mkubwa katika elimu ya Hawza, kwa sababu unawasaidia wanafunzi kuunganisha maarifa ya kihistoria na uelewa wa mafundisho, misimamo na changamoto zilizowakabili viongozi wa Ahlul-Bayt (as).

Utafiti wa kielimu pia unaonesha kuwa kujifunza Historia ya Kiislamu kunaweza kusaidia kujenga uelewa wa historia, maadili, uwajibikaji na uwezo wa kufikiri kwa kina, badala ya historia kubaki kuwa mkusanyiko wa majina na tarehe pekee.

Kwa wanafunzi wa Hawzat Hazrat Zainab (sa), mtihani huo hivyo unakuwa sehemu ya juhudi za kielimu za kuwajengea uwezo wa kuelewa historia ya Uislamu na maisha ya Ahlul-Bayt (as), kuchambua matukio ya kihistoria na kujifunza mafunzo yanayoweza kutumika katika maisha ya leo.