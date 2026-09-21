Baghai: Serikali ya Marekani inajaribu kuficha ukweli

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii na kukabiliana na kutotoa visa kwa waandishi wa habari wa Iran na timu ya vyombo vya habari ili kuandamana na ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, aliandika: wakati ujumbe unaotawala unazuia hata upatikanaji wa habari kwa vyombo vya habari vya Marekani yenyewe na wakati huo huo unafunga njia kwa waandishi wa habari wa kigeni ikiwa ni pamoja na timu ya vyombo vya habari ya rais wa Iran, ambao sauti zao hazitaki kusikika, hii si usimamizi wa upatikanaji bali inamaanisha jaribio la kuficha ukweli na kuendeleza kampeni ya habari za uongo za uongo kwa kukiuka haki ya kupata habari.

Alisisitiza: nchi ambayo wakati mmoja ilijivunia kuangusha pazia la chuma sasa yenyewe imenaswa katika pazia la chuma ndani yake.