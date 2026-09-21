Hassan Hanizadeh, kuhusu mkutano wa hivi karibuni wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuchunguza rasimu ya mpango wa «snapback» kutoka Ufaransa, Ujerumani na Uingereza, alisema: mkutano huu unaonyesha kuwepo kwa mgawanyiko mkubwa na mgawanyiko wa kisiasa katika muundo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

Aliongeza: nchi tatu za Ulaya zilijaribu katika mfumo wa rasimu ya azimio kuandaa msingi wa kurudi kwa vikwazo vya kabla ya makubaliano ya nyuklia ya 2015 na kuamsha utaratibu wa snapback, lakini hatua hii ilikabiliana na upinzani na veto ya Urusi na China.

Hanizadeh, akielekeza kwenye tofauti za maoni kati ya wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama, alisema: kwa upande mmoja kuna Marekani, Uingereza na Ufaransa ambazo zina misimamo ya karibu na ya pamoja kuhusu Iran na zinajaribu kwa kutumia Baraza la Usalama kama chombo kufikia malengo yao na kuathiri nchi nyingine kwa sera zao; kwa upande mwingine, Urusi na China kama wanachama wawili wenye haki ya veto wamepinga mwelekeo huu.

Mtaalam wa masuala ya kimataifa aliendelea: veto ya pamoja ya Urusi na China inaweza kuchukuliwa kama ujumbe wa kisiasa wa kuunga mkono kuendelea kwa ushirikiano wa Iran na taasisi za kimataifa, ikiwa ni pamoja na IAEA na Baraza la Usalama. Kwa mtazamo huu, Moscow na Beijing wamejaribu kusisitiza umuhimu wa kutatua suala la nyuklia la Iran kwa njia za kidiplomasia na za nchi nyingi.

Alisema mwishoni: kwa mtazamo wa kisiasa, upinzani wa Urusi na China dhidi ya rasimu inayoungwa mkono na nchi za Ulaya unaweza kuchukuliwa kama mafanikio ya kidiplomasia kwa Iran na wakati huo huo unaonyesha kuongezeka kwa tofauti kati ya nguvu kubwa katika Baraza la Usalama na kuundwa kwa mipangilio mipya katika taasisi hii ya kimataifa; Amerika imepata kushindwa kubwa la kisiasa kutokana na veto ya Urusi na China.