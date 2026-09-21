Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr; Ali Bahreini, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa huko Geneva, katika mkutano wa sitini na tatu wa Baraza la Haki za Binadamu alisema: Iran katika mwaka mmoja uliopita imekuwa chini ya uvamizi mkali zaidi wa Marekani na Israeli, ambao matokeo yake kutoka vita vya moja kwa moja hadi shinikizo la kiuchumi yamelenga usalama na utulivu wetu wa kitaifa. Leo ningependa kusema kwa niaba ya taifa ambalo mwaka uliopita lilibeba matokeo makubwa ya uvamizi wa wazi na wa kikatili uliofanywa na Marekani na utawala wa Israeli.

Aliongeza: sehemu kubwa ya migogoro tuliyoipata, kutoka vita hadi matatizo ya kiuchumi na kuzingirwa kwa bahari, iliundwa, ikazidishwa na kuchochewa kutoka nje na Marekani na kikosi chake cha wakala katika eneo hilo, jambo ambalo lilikuwa na matokeo makubwa kwa uhuru wetu wa kitaifa, utulivu wa kijamii na usalama wa eneo letu.

Alisema: katika vita hivi visivyo na usawa, watu wetu walisimama dhidi ya baadhi ya uhalifu wa kivita wenye utata zaidi. Wavamizi walikuwa wakijaribu kushambulia misingi ya ustaarabu wetu, walipiga mabomu shule zetu, waliharibu vituo vyetu vya nguvu, waliua maafisa wetu na kulenga raia wasio na hatia. Sasa, jukumu la haraka la jumuiya ya kimataifa ni kuwafanya wahusika wa uhalifu huu wawajibike. Iran ilipinga kwa dhati hatua za uvamizi na jitihada zinazoongozwa kutoka nje za kudhoofisha usalama na utulivu wake. Hatua yetu ya pamoja ya leo ya kuwafanya wahusika wa uvamizi wawajibike ni uwekezaji katika mustakabali wa pamoja wa sisi sote. Watu wa Iran wamekwama kati ya uvamizi wa kigeni na matokeo ya kiuchumi ya hatua za kulazimishwa za upande mmoja.

Bahreini aliongeza: mbele ya hatua za kulazimishwa zilizo na mfumo zaidi na zisizo za kibinadamu zilizowekwa na Marekani, kile kilichoiweka taifa letu imara kilikuwa uelewa wa watu wa ugumu tuliokabiliana nao, imani katika uwezo wetu wenyewe, na kutegemea nguvu na rasilimali za nchi yetu. Tulionyesha uvumilivu dhidi ya vikwazo; hata hivyo, uvumilivu wetu haupaswi kufasiriwa kwa namna ambayo inaachilia jumuiya ya kimataifa kutoka wajibu wake wa kutambua asili ya uhalifu ya hatua kama hizo ambazo zimetumika kwa taifa zima. Maandamano ya Januari nchini Iran mwanzoni yalikuwa ya amani, lakini baada ya uingiliaji wa kigeni, mara moja yaligeuka kuwa ghasia za vurugu. Maafisa wa Marekani walithibitisha hadharani uhamisho na magendo ya silaha ndani ya Iran kwa usambazaji kati ya waandamanaji. Uhamisho wa silaha, pamoja na uchochezi wa kigeni, ulikuwa na jukumu muhimu katika kuzidisha ghasia na katika mchakato mpana zaidi wa matukio yaliyotokea kabla ya uvamizi uliofuata.

Alisema mwishoni: mwishoni, Iran inaamini kwamba matumizi ya kusudi ya shinikizo la kiuchumi dhidi ya taifa, pamoja na uendeshaji na ujeshi wa ghasia za ndani (na wageni), ni mfano wa «uhalifu dhidi ya ubinadamu», ukweli ambao Misheni ya Kuchunguza Ukweli (FFM) inakataa kutambua na kuhusisha jukumu lake kwa Marekani na kikosi chake cha wakala.