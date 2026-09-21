Yahya Saree: mashambulizi 917 ya anga na makombora ya adui wa Saudia; tutajibu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka Al-Masira, Yahya Saree msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, akielekeza kwenye kuongezeka kwa mashambulizi ya adui wa Saudia dhidi ya Yemen, alionya kwamba mashambulizi haya hayatabaki bila jibu.

Aliongeza: katika kuongezeka kwa kina, adui wa kihalifu wa Saudia kwa mashambulizi 157 ya anga na makombora, kwa kutumia ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za anga za Khamis Mushait na Taif na mashambulizi ya makombora kutoka Najran na Jizan, yalilenga majimbo ya Al-Jawf, Taiz, Saada na Marib.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisema: idadi ya mashambulizi ya anga na makombora tangu mwanzo wa kuongezeka kwa mvutano imefikia 917.

Alisisitiza: kwa mapenzi ya Mungu, uvamizi huu mkubwa hautabaki bila jibu.