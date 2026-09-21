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Yahya Saree: mashambulizi 917 ya anga na makombora ya adui wa Saudia; tutajibu

21 Septemba 2026 - 22:45
Msimbo wa Habari: 1868391
Source: ABNA
Yahya Saree: mashambulizi 917 ya anga na makombora ya adui wa Saudia; tutajibu

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, akielekeza kwenye kuongezeka kwa mashambulizi ya adui wa Saudia dhidi ya Yemen, alionya kwamba mashambulizi haya hayatabaki bila jibu.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka Al-Masira, Yahya Saree msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, akielekeza kwenye kuongezeka kwa mashambulizi ya adui wa Saudia dhidi ya Yemen, alionya kwamba mashambulizi haya hayatabaki bila jibu.

Aliongeza: katika kuongezeka kwa kina, adui wa kihalifu wa Saudia kwa mashambulizi 157 ya anga na makombora, kwa kutumia ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za anga za Khamis Mushait na Taif na mashambulizi ya makombora kutoka Najran na Jizan, yalilenga majimbo ya Al-Jawf, Taiz, Saada na Marib.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisema: idadi ya mashambulizi ya anga na makombora tangu mwanzo wa kuongezeka kwa mvutano imefikia 917.

Alisisitiza: kwa mapenzi ya Mungu, uvamizi huu mkubwa hautabaki bila jibu.

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