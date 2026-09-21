Hamas: kuendelea kwa mauaji ya kila siku huko Gaza ni kuzidisha vita vya mauaji ya kimbari

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka shirika la habari la Shihab, Hazem Qassem msemaji wa Hamas alitangaza kwamba kuendelea kwa mauaji ya kila siku ya wanawake na watoto katika Ukanda wa Gaza na jeshi la kivamizi, kama yale yaliyotokea leo, kunamaanisha kuzidisha vita vya mauaji ya kimbari; vita ambavyo, licha ya kusainiwa kwa makubaliano ya usitishaji mapigano huko Sharm el-Sheikh karibu mwaka mmoja uliopita, haijasimamishwa.

Aliongeza: ukimya wa Baraza la Amani na taasisi zinazohusiana nalo na kutokuwa na uwezo wa baraza hili kuelekeza waziwazi upande unaojaribu kuharibu makubaliano ya usitishaji mapigano, yaani jeshi la kivamizi, ni jambo lisilokubalika na halipaswi kuendelea.

Hazem Qassem alisema: jitihada za Baraza la Amani chini ya urais wa «Nikolai Mladenov» na mpatanishi wa Marekani kutafuta udhuru wa uhalifu wa jeshi la kivamizi na kuzingatia uchaguzi ujao wa utawala huu wakati wa kukabiliana na ukiukaji wa mara kwa mara wa makubaliano na utawala huu, zitasababisha kutoa kifuniko cha kuendelea kwa uhalifu huu na kudhoofisha makubaliano ya usitishaji mapigano.

Msemaji wa Hamas aliwataka nchi za Kiarabu na Kiislamu zinazoshiriki katika kile kinachoitwa Baraza la Amani kuchukua msimamo wazi na wa kiutendaji kuhusu uhalifu na uvamizi wa jeshi la kivamizi unaoendelea katika kivuli cha kutokuwa na uwezo wa baraza kuwazuia; hasa ikizingatiwa kwamba upande wa Palestina umezingatia waziwazi makubaliano ya usitishaji mapigano.