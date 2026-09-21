Umoja wa Mataifa wametaka kuanza upya kwa mwingiliano kati ya Marekani na Iran!

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka shirika la habari la Al-Jazeera, «Stephane Dujarric», msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, leo Jumatatu katika majibu ya kupasua na ya maneno tu kwa kuendelea kwa uvamizi wa Saudia dhidi ya watu wa Yemen waliodhulumiwa alitangaza: tunahofia sana hatari ya kuongezeka kwa migogoro na madhara zaidi kwa Yemen na watu wake!

Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa katika suala hili aliendelea: kuongezeka zaidi kwa mvutano nchini Yemen kutakuwa na matokeo yanayoongezeka ya kikanda na kimataifa. Pia, Umoja wa Mataifa unatumia jitihada zote kusaidia wakazi wa Gaza na, licha ya shinikizo, haujaondoka katika ukanda huu. Tunahitaji haraka bajeti zaidi kwa misaada ya kibinadamu, wakati Washington imepunguza bajeti yake kwa Umoja wa Mataifa. Tunahitaji suluhisho za kidiplomasia kwa migogoro na mizozo ambayo dunia inashuhudia.

Yeye, kuhusu kuendelea kwa uundaji wa mvutano wa Washington dhidi ya Tehran bila kukemea uvamizi haramu wa Marekani na wavamizi wa Kizayuni dhidi ya Tehran, alidai: kuanza upya kwa mwingiliano wowote kati ya pande, hasa Washington na Tehran, kutasaidia kumaliza mzozo ambao umesababisha mateso kwa watu wengi.