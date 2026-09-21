Ulaya katika robo ya nne itakabiliana na uhaba wa mafuta ya ndege

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka Reuters, Ulaya katika robo ya nne ya mwaka huu itakabiliana na upungufu wa mafuta ya ndege; wakati vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vinaendelea kusumbua usambazaji wa kimataifa wa mafuta haya.

Kwa mujibu wa taasisi ya ushauri «Energy Aspects», Ulaya katika kipindi hiki itakabiliana na upungufu wa kila siku wa mapipa 510,000.

Upungufu huu unatokea katika hali ambapo Korea Kusini imeongeza mauzo yake ya mafuta ya ndege kwenda Ulaya. Kwa mujibu wa data ya kampuni ya habari za bidhaa «Kpler», uagizaji wa mafuta ya ndege wa Ulaya kutoka Korea Kusini mwezi Septemba hadi sasa umefikia mapipa 129,000 kwa siku, kiwango cha juu zaidi tangu Oktoba 2022.

Vita pia vimesumbua karibu nusu ya uagizaji wa mafuta ya ndege wa Ulaya.