Ujumbe wa Kiongozi wa Iran kufuatia kifo cha Ayatollah al-Uzma Shubairi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu alitoa rambirambi kufuatia kifo cha Ayatollah al-Uzma Shubairi, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, fakihi wa daraja la juu na mmoja wa watafiti wa kiwango cha kwanza wa Shia.

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Habari ya huzuni ya kifo cha mwalimu mtukufu, fakihi wa daraja la juu Ayatollah al-Uzma Shubairi, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, imefika. Mwanachuoni huyu mtukufu alitumia maisha yake yote ya baraka, isipokuwa miaka michache ya kwanza ya utoto, katika njia ya kujifunza, kufundisha na utafiti, na mara zote alionekana na wenzake wa umri na kizazi na walimu kama mtu wa utafiti na mwenye kutafakari kwa kina. Umahiri wake katika sanaa mbalimbali zinazohusiana na ufafanuzi wa hukumu za sharia uliambatana na uangalifu wa kina na kuzingatia mambo yote madogo. Mikutano ya masomo ya mtu huyu mtukufu, hata wakati idadi ya waliohudhuria haikuzidi watu wachache, ilijulikana kama mikutano ya uchunguzi wa kina na uchambuzi wa kina, na hivyo ilikuwa kweli.

Alhamdulillah, katika takriban zaidi ya miongo mitatu iliyopita, watu wengi walipata heshima ya kufaidika na uwepo wake wa thamani kwa kiwango cha uwezo wao na kuchukua akiba kwa ajili ya mikutano yao ya kielimu na ufundishaji wao. Mahali pake palikuwa mahali pa kutoa na kupokea, hata wakati alipokuwa akitembea baada ya somo kuelekea nyumbani kwake mtukufu. Mbali na heshima yake ya kielimu isiyo na shaka, tabia yake ya unyenyekevu na ya kiubaba kwa wanafunzi na wasomi pia ilikuwa dhahiri na ya kufundisha.

Bila shaka, kupotea kwa mtu huyu mashuhuri kumeunda pengo katika safu ya watafiti wa kiwango cha kwanza wa Shia katika enzi ya sasa, ambalo kufidia kwake kunaweza kuchukua muda mrefu. Natoa rambirambi kwa msiba huu kwa bwana wetu, Mwenyezi Mungu aharakishe kuonekana kwake mtukufu, na kwa shule za kidini na hasa wanafunzi wake na wapenda, na hasa familia yake mtukufu iliyolea wasomi na watu wema, na naomba kwa Mwenyezi Mungu Mwenye enzi na utukufu, kupandishwa daraja kwa mtu huyu mtukufu.