Jaribio lililofanikiwa la silaha mpya ya IRGC kwa kulenga meli ya kubeba ndege ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Jenerali Hossein Mohebbi, msemaji wa Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika mahojiano kuhusu matumizi ya silaha mpya kwa kulenga meli ya Marekani, alisema: "Kwa kawaida, sipaswi kutaja maelezo ya silaha mpya na silaha mpya."

Aliongeza: "Kama ulimwengu ulivyoshuhudia, na kama mimi mwenyewe nilivyotaja katika mazungumzo mbalimbali, sisi tunaendelea kuongeza uwezo wetu wa kijeshi na tunazalisha na kujaribu silaha mpya kwa kujilinda na kuepusha uovu wa maadui."

Msemaji wa IRGC aliendelea: "Jambo la kwanza ulilotaja lilikuwa moja ya majaribio yetu kwenye meli ya kubeba ndege, na alhamdulillah jaribio lake pia lilienda vizuri."

Mohebbi alisisitiza: "Ikiwa, Mungu apishe mbali, shambulio jipya litatokea, sisi, mbali na silaha hii, tutaleta uwanjani, Mungu akipenda, silaha nyingine pia."