Pezeshkian: Mkutano wa Umoja wa Mataifa ni fursa ya kueleza udhalimu na utukufu wa Iran

Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian, rais [wa Iran], kabla ya kuondoka kwenda Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa katika uwanja wa ndege wa Mehrabad, alisema: "Kwa kweli [mkutano wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa] unafanyika chini ya kauli mbiu ya uaminifu. Jambo ambalo halipo. [Wamarekani] chini ya kauli mbiu hii wanazungumza kuhusu haki za binadamu, lakini wanazipuuza."

Aliongeza: "Wanakanyaga kwa uwazi na wazi mifumo mingi ya sheria za kimataifa na kisheria ambayo binadamu na nchi wanaweza kuwa nayo, kwa sababu wana nguvu na wanaweza kusema nguvu."

Aliongeza: "[Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa] ni mahali ambapo tunaweza kufikisha maneno yetu, udhalimu wetu na utukufu wetu kwa masikio ya ulimwengu, na katika mazingira haya yaliyopo, tutaweza kufanya mazungumzo na idadi kubwa ya wanasiasa kutoka nchi mbalimbali na vituo vya kitamaduni na pia na vyombo vya habari."

Rais alisisitiza: "Kuhudhuria Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa ni fursa ya kuweza kufikisha msimamo wetu, udhalimu wetu na utukufu wetu kwa masikio ya ulimwengu."

Rais alisema: "Licha ya ugumu wote ambao watu wetu wapendwa na wapiganaji wetu wamevumilia katika njia [ya vita na upinzani], ukweli ni kwamba tumetoka katika jambo hili tukiwa na vichwa juu, na hii inasababisha heshima na fahari, na kwa nguvu tutaweza kueleza msimamo wetu katika makusanyiko haya ya kimataifa na [kutetea haki za taifa la Iran]."

Aliendelea: "Natumai Mungu atasaidia ili tuweze kufikisha ujumbe wa kweli wa udhalimu wetu kwa masikio ya ulimwengu na wakati huo huo, kwa nguvu kuwaarifu."

Rais alisisitiza: "Licha ya udhalimu na dhuluma zote hizi ambazo [maadui walizifanya dhidi ya Iran], tumesimama kwa heshima na kwa nguvu na tutasimama hadi pumzi ya mwisho kwa ajili ya nchi, watu, imani zetu na itikadi yetu."

Pezeshkian, akirejelea mazungumzo ya awali na Wamarekani, alisema: "Tulikuwa kwenye meza ya mazungumzo mara kadhaa na tulisaini pamoja [memorandamu ya uelewa], lakini licha ya kile [memorandamu] tulichosaini na kuwa kwenye meza ya mazungumzo, kwa bahati mbaya ulimwengu wote unaona na uliona kwamba walikanyaga maandishi kwa urahisi sana."