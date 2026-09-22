Golru: Kizuizi cha Urusi na China kilipinga sera ya upande mmoja wa Marekani

Abbas Golru, mwenyekiti wa Kamati ya Mahusiano ya Kigeni ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, katika mazungumzo na mwandishi wa ABNA, kuhusu hatua ya hivi karibuni ya Urusi na China ya kuzuia rasimu ya azimio la Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kuongeza muda wa Kamati ya Vikwazo vya Iran, alisema: "Katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kama ninavyojua muundo wa baraza hili na nina uzoefu wa kufanya kazi katika uwanja huu, kupitishwa au kutopitishwa kwa maazimio na kuundwa kwa makubaliano kati ya wanachama ni mchakato mgumu unaohitaji mashauriano ya mara kwa mara na mazito."

Aliongeza: "Bila shaka, baadhi ya nchi na wanachama wa Baraza la Usalama wanaweza kuathiriwa na sera na shinikizo za nchi za Magharibi, na wakati mwingine baadhi ya wanachama wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama wanapatana na sera za Marekani na nchi za Magharibi. Jambo hili haliwezi kutenganishwa na milinganyo inayotawala Baraza la Usalama na mahusiano ya kimataifa."

Golru aliendelea: "Hata hivyo, matokeo ya mkutano wa hivi karibuni wa Baraza la Usalama na hasa kizuizi cha Urusi na China dhidi ya rasimu ya azimio la Marekani yalionyesha kwamba sera za upande mmoja za Marekani zinakabiliana na changamoto kubwa na Washington haiwezi, kama zamani, kulazimisha mapenzi yake kwa upande mmoja juu ya michakato ya kimataifa."

Kuthamini msimamo wa Urusi na China

Mwenyekiti wa Kamati ya Mahusiano ya Kigeni ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, akithamini msimamo wa Urusi na China katika mkutano huu, alisema: "Tunawashukuru Urusi na China kwa hatua hii na msimamo ambao walichukua katika Baraza la Usalama. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mfumo wa mahusiano yake ya kidiplomasia na maslahi ya kitaifa inashauriana na nchi mbalimbali, na ni kawaida kwamba mashauriano kama haya, hasa katika masuala nyeti yanayohusiana na Baraza la Usalama, si jambo rahisi."