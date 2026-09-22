Araghchi: Lengo letu muhimu zaidi huko New York ni kutetea uhalali wa watu wa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi Jumatatu jioni kwa saa za hapa katika mkusanyiko wa waandishi wa habari wa Iran huko New York, alisema: "Safari hii inafanyika baada ya vita visivyo vya haki ambavyo vilifanywa dhidi yetu na Amerika na utawala wa Kizayuni na matukio yaliyofuata na kwa kweli, hali ambayo inaendelea kama hali ya vita."

Alisisitiza: "Kwanza, ni kawaida kwamba lengo letu muhimu zaidi ni kuwepo kwenye jukwaa kubwa la kimataifa ili kutetea uhalali, haki na maslahi ya watu wa Iran."

Araghchi aliongeza: "Umoja wa Mataifa ni jukwaa kubwa zaidi la kimataifa. Kwa kiasi gani imefanikiwa kufikia malengo yake ya kuanzisha amani, usalama na haki ni mjadala mmoja, kwamba kwa vyovyote inatoa jukwaa kwa nchi ili kufikisha msimamo na maneno yao kwa masikio ya ulimwengu ni mjadala mwingine, na sehemu ya pili ina umuhimu mkubwa kwetu na kila mwaka, fursa hii imetumika kueleza msimamo wa haki wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na msimamo wetu unaojulikana na kutetea haki za watu wa Iran."

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu alisema: "Mwaka huu baada ya vita vilivyotokea, ni kawaida kwamba jukwaa hili litakuwa mahali pa kueleza udhalimu wa watu wa Iran, wafiadini wa Iran, wafiadini wa shule ya Minab na kwa kichwa chao kiongozi na kiongozi wetu shahidi."

Araghchi aliongeza: "Rais (Masoud Pezeshkian) mwaka jana alitumia fursa hii kueleza uhalifu uliofanywa katika vita vya siku 12, na mwaka huu ni kawaida kwamba tuko katika hali muhimu zaidi."