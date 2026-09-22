Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Italia "La Repubblica" likinukuu vyanzo vya juu vya serikali lilifichua kwamba nchi hii inafanya haraka na kwa siri uhamishaji na kuhamisha baadhi ya ndege zake za kivita katika kambi ya anga ya Taif ya Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mamlaka za Italia zina hofu kwamba ndege zilizotajwa zinaweza kuwa lengo la mashambulizi ya vikosi vya Yemen. Hapo awali kambi hii ilikuwa lengo la vikosi vya jeshi la Yemen, na moja ya ndege za Eurofighter iliharibiwa vibaya.

Vyanzo vyenye ujuzi vilisisitiza kwamba ndege mbili za usafirishaji wa kijeshi za aina ya C-130J zilikuwa mstari wa mbele wa vifaa na zana zilizohamishwa haraka kwa sababu ya kuwa katika hatari ya moja kwa moja na kubwa. Wakati huo huo, mamia ya wanajeshi wa Italia bado wamewekwa ndani ya kambi ya Taif, na vyombo vya upelelezi huko Roma vinachunguza chaguzi za kuondoka kwa sehemu au kikamilifu kwa vikosi.

Ripoti zilizochapishwa zinaonyesha kwamba mamlaka za Yemen zilijulisha Italia kwamba hawako katika vita na nchi hii, lakini ndege za kivita za Italia zinafanya nini huko Saudi Arabia?

Ikumbukwe kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia haiwezi kukabiliana na mashambulizi ya Yemen na kulinda kambi za kijeshi za nchi hii na kambi za kigeni.