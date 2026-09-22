Kuzuiwa kwa operesheni ya kigaidi ya idara ya upelelezi ya Saudi Arabia huko Sanaa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Hizam al-Assad, mwanachama mashuhuri wa ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Ansarullah la Yemen, kwa kuchapisha ujumbe alitangaza kwamba vikosi vya usalama vilifanikiwa kuzuia operesheni ya kigaidi ya utawala wa Saudia kwa njia ya pikipiki zilizowekwa mabomu na wanachama wa kujitoa mhanga dhidi ya baadhi ya masoko na misikiti ya Sanaa.

Aliongeza kwamba operesheni hii ilizuiwa bila kuacha uharibifu au hasara na watu waliohusika nayo, ambao wote walikuwa na uhusiano na idara ya upelelezi ya Saudi Arabia, walikamatwa.

Al-Assad alisema: "Operesheni hii ya kigaidi inakumbusha operesheni ya kigaidi dhidi ya misikiti huko Sanaa na Saada mwezi Machi 2015 na wanachama wa kujitoa mhanga wa Saudia wakati wa swala ya Ijumaa. Idara ya upelelezi ya Saudi Arabia hapo awali pia mwaka 2014 ililenga uwanja wa Tahrir wa Sanaa na mwaka 2013 wanachama 12 wa kujitoa mhanga wa Saudia walishambulia hospitali ya Al-Ardi ya Sanaa."

Alisisitiza: "Matumizi tena ya zana hizi za kigaidi na utawala wa Saudia yanaonyesha tabia yake ya Daesh na Takfiri na kushindwa mbele ya mapenzi ya taifa la Yemen."