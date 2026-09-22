Vance: Tunataka kuzuia ujenzi upya wa programu ya nyuklia ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, "JD Vance" makamu wa Rais wa Marekani katika mazungumzo na Newsmax alisisitiza kwamba Washington inalenga kwamba Iran isiwe na rasilimali na miundombinu inayohitajika kwa kujenga upya programu yake ya nyuklia.

Matamshi ya Vance yametolewa wakati elimu ya uboreshaji na teknolojia ya nyuklia iliyopatikana nchini Iran haiwezi "kuharibiwa" na hata baada ya uharibifu wa vituo, uwezekano wa kujenga upya uwezo wa kiufundi upo.

Mashambulizi ya kijeshi yanaweza kuharibu miundombinu ya nyuklia ya Iran au kuchelewesha shughuli kwa muda, lakini elimu na utaalam wa kiufundi uliokusanywa katika uwanja huu hauharibiwi na mabomu.