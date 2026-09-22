Jitihada za Ujerumani kudhibiti athari za vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la Ujerumani, serikali ya nchi hii inakusudia kuwasilisha mipango ya kupunguza bei ya petroli na dizeli kwa sababu ya mvutano katika eneo hilo na uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran bei ya petroli nchini Ufaransa na Ujerumani imepanda kwa kasi kubwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, kodi inayotozwa kwa nishati hasa petroli na dizeli inatarajiwa kupunguzwa kwa senti 14 kwa lita.

Wizara ya Fedha ya Ujerumani inatabiri kwamba hatua hii itasababisha kupungua kwa mapato ya kodi kwa kiasi cha dola bilioni 2.85.

Bei ya dizeli nchini Ufaransa pia iliweka rekodi mpya na kufikia euro 2.41 (dola 2.76) kwa lita. Wakati huo huo, usumbufu katika mnyororo wa usafirishaji wa nishati na mafuta duniani kwa sababu ya vita dhidi ya Iran na mvutano katika mlango wa Hormuz unaendelea, na masoko ya dunia yanashuhudia uhaba wa mafuta na ongezeko kubwa la bei yake.

Pia wastani wa bei ya lita ya petroli isiyo na risasi ya oktani 98 ilizidi euro 2.28 (dola 2.61). Wastani wa bei ya petroli ya oktani 95 ambayo ni aina ya petroli inayouzwa zaidi nchini Ufaransa pia ilizidi euro 2.17 (dola 2.48) kwa lita na kwa zaidi ya siku 10 imeendelea kuwa juu ya rekodi iliyorekodiwa mwaka 2022.

Ripoti rasmi zilizochapishwa na serikali ya Ufaransa zinaonyesha kwamba asilimia 11 ya vituo vya mafuta kote nchini vimekuwa tupu ya petroli au dizeli na idadi hii katika baadhi ya maeneo inafikia asilimia 16.