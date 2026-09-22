Kumbukumbu ya Kufariki kwa Hazrat Fatima Maasuma (sa) Yaadhimishwa na Wanafunzi wa Jamiat Al-Mustafa - Dar es Salaam

wa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Dar es Salaam, Tanzania: Wanafunzi wa Jamiat Al-Mustafa Dar es Salaam - Tanzania, wamehuisha mnasaba wa kifo cha Hazrat Fatima Maasuma (sa), binti wa Imam Mussa Al-Kadhim (as), ikiwa ni kumbukumbu iliyofanyika leo hii tarehe 10 Rabiul Awwal, 1448H, inayosadifiana na tarehe 22 Septemba 2026.

Katika mnasaba huo, khutba maalumu ilitolewa na Sheikh Taqee Zakaria, ambapo alizungumzia kwa kina vipengele mbalimbali vinavyohusiana na maisha, safari, nafasi ya kidini na fadhila za Hazrat Fatima Maasuma (sa).

Katika sehemu ya utangulizi, Sheikh Taqee Zakaria alieleza kuhusu tarehe ya kufariki kwa Hazrat Fatima Maasuma (sa), sababu zilizoelezwa kuhusu kifo chake pamoja na eneo alikozikwa, yaani katika mji wa Qom nchini Iran.

Sababu za Safari Yake Kutoka Madina Kwenda Iran

Akizungumzia safari ya Hazrat Fatima Maasuma (sa), Sheikh Taqee alieleza kuwa mwaka 201H, aliondoka Madinat Al-Munawwarah kuelekea Khurasan, eneo ambalo leo linapatikana nchini Iran, kwa sababu kadhaa zilizotajwa katika vyanzo vya historia na riwaya.

Kwanza: Hamu ya kukutana na ndugu yake Imam Ali Al-Ridha (as)

Baada ya Ma’mun, mtawala wa ukoo wa Abbas, kumlazimisha Imam Ali Al-Ridha (as) kukubali nafasi ya Walii al-Ahd katika utawala wake, Imam (as) alikubali kwa kulazimishwa kutokana na vitisho vya Ma’mun.

Katika mazingira hayo, Hazrat Fatima Maasuma (sa) aliamua kuondoka Madina na kuelekea Khurasan ili kuwa karibu na kaka yake Imam Ali Al-Ridha (as).

Pili: Kuitikia wito wa kaka yake Imam Al-Ridha (as)

Sheikh Taqee pia alieleza kuwa baadhi ya riwaya zimetaja kwamba Hazrat Fatima Maasuma (sa) alipokea barua kutoka kwa kaka yake Imam Al-Ridha (as), akimtaka aondoke Madina na kumfuata.

Kwa kuitikia wito huo, Hazrat Fatima Maasuma (sa) aliandaa msafara uliokuwa na baadhi ya ndugu zake pamoja na watoto wa ndugu zake, na kuanza safari kuelekea Khurasan.

Nafasi ya Kidini na Kielimu

Sehemu nyingine ya khutba ilihusu nafasi ya kidini ya Hazrat Fatima Maasuma (sa), ambapo Sheikh Taqee alieleza kuwa nafasi yake inaonekana pia kupitia elimu yake, uelewa wake wa masuala ya dini na nafasi yake katika elimu ya Kiislamu.

Alisisitiza umuhimu wa kuifahamu historia ya wanawake mashuhuri wa Ahlul-Bayt (as) na mchango wao katika kuhifadhi na kuendeleza maarifa ya dini.

Chanzo cha Lakabu ya “Maasuma”

Aidha, khutba ilizungumzia lakabu mashuhuri ya “Maasuma” aliyopewa Hazrat Fatima (sa).

Sheikh Taqee alieleza kuhusu chanzo cha lakabu hiyo na akataja riwaya zinazoeleza kuwa Imam Ali Al-Ridha (as) ndiye aliyempa dada yake lakabu hiyo, akionyesha nafasi yake ya kipekee miongoni mwa watu wa nyumba ya Mtume (saww).

Fadhila za Kumzuru Hazrat Fatima Maasuma (sa)

Katika sehemu nyingine, Sheikh Taqee Zakaria alizungumzia fadhila za kumzuru na kumtembelea Hazrat Fatima Maasuma (sa).

Alitaja riwaya mbalimbali zinazoeleza thawabu na fadhila zinazohusishwa na ziara yake, huku akisisitiza umuhimu wa kumtambua Hazrat Maasuma (sa), kuheshimu nafasi yake na kujifunza kutoka katika maisha yake.

Nafasi Yake Katika Shafaa Siku ya Kiyama

Mwisho wa khutba ulijikita katika suala la shafaa na nafasi ya Hazrat Fatima Maasuma (sa) kwa wafuasi wa Ahlul-Bayt (as) Siku ya Kiyama.

Sheikh Taqee alieleza kwa kurejea katika riwaya zilizotajwa kuhusu nafasi na uwezo wa shafaa aliopewa Hazrat Fatima Maasuma (sa), akiwahimiza waumini kumtambua zaidi, kuheshimu utukufu wake na kufuata mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Mnasaba huo ulikuwa sehemu ya shughuli za kielimu na kidini zinazofanyika katika Jamiat Al-Mustafa Dar es Salaam kwa lengo la kuwafundisha wanafunzi historia, maisha na mafundisho ya Ahlul-Bayt (as), pamoja na kuwaimarisha katika maarifa ya dini ya Kiislamu.