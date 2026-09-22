Tangazo la nafasi za Masomo ya Kuhifadhi Quran Tukufu - Jamiat Al-Mustafa - Zanzibar

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Zanzibar: Chuo cha Jamiat Al-Mustafa Zanzibar kimetangaza nafasi za masomo ya kuhifadhi Qur’an Tukufu pamoja na masomo ya Hawza kwa mwaka wa masomo 2027.

Nafasi hizo zimetolewa kwa vijana wenye utayari wa kuhifadhi Qur’an Tukufu, kujifunza na kuongeza maarifa yao kuhusu Kitabu Kitukufu cha Mwenyezi Mungu, sambamba na kupata elimu na maarifa ya Hawza.

Kwa mujibu wa tangazo hilo, usajili mpya utaanza tarehe 1 Oktoba 2026, hivyo vijana wanaopenda kujiunga na programu hizo wanahimizwa kutumia fursa hiyo na kuwasiliana na Chuo cha Jamiat Al-Mustafa Zanzibar kwa maelezo zaidi.

Uhifadhi wa Qur’an Tukufu na elimu yake ni miongoni mwa njia muhimu za kuwajengea vijana maarifa ya dini na malezi yanayozingatia mafundisho ya Qur’an.

Wasiliana na Uongozi husika kupitia namba hizo za simu zilizotolewa.