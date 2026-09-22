Baghdad Yasisitiza Kuondoka kwa Muungano wa Kimataifa; Kuongezwa kwa Uwepo wa Vikosi vya Kigeni Kwatupiliwa Mbali

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, Serikali ya Iraq imesisitiza msimamo wake wa kuhitimisha misheni ya Muungano wa Kimataifa nchini humo, na imekataa pendekezo lolote la kuongeza muda wa uwepo wa baadhi ya vikosi vya muungano huo baada ya tarehe 8 Oktoba.

Kwa mujibu wa msemaji wa Serikali ya Iraq, muda uliowekwa kwa ajili ya kumalizika kwa misheni ya Muungano wa Kimataifa ni “wa mwisho na hauwezi kubadilishwa.”

Msemaji huyo amesema kuwa mchakato wa kuratibu kuondoka kwa vikosi vya Muungano wa Kimataifa pamoja na kukabidhi vituo na nafasi walizokuwa wakitumia kwa vikosi vya usalama vya Iraq unaendelea.

Hatua hiyo inaendelea kufuatia msimamo wa Iraq kuhusu kukamilisha jukumu la vikosi vya kigeni nchini humo na kuimarisha jukumu la taasisi za usalama za Iraq katika kulinda usalama wa nchi.

Uamuzi huo pia unahusishwa na azimio la Bunge la Iraq lililopitishwa kufuatia kuuawa kwa Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Shahidi Jenerali Qassem Soleimani, pamoja na Naibu Mkuu wa Vikosi vya Uhamasishaji wa Wananchi wa Iraq (Al-Hashd al-Sha'abi), Shahidi Abu Mahdi al-Muhandis, katika shambulio la Marekani mjini Baghdad.

Serikali ya Iraq inaendelea na taratibu za kuhakikisha majukumu yanayohusiana na usalama na maeneo yaliyokuwa yakitumiwa na vikosi vya muungano yanakabidhiwa kwa vikosi vya Iraq.