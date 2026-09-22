Kutoka Mkwamo wa Kabul hadi Kinamasi cha Ghuba ya Uajemi: Kwa Nini Marekani Inapata Ugumu Kujiondoa katika Vita Dhidi ya Iran?

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, gazeti la The New York Times, katika uchambuzi ulioandikwa na Greg Jaffe, limefanya ulinganisho kati ya kujiondoa kwa Marekani nchini Afghanistan na hali ya sasa ya vita dhidi ya Iran, likichunguza sababu zinazofanya Washington kupata ugumu wa kujiondoa katika migogoro ya kijeshi ya muda mrefu.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, licha ya ahadi za Pete Hegseth, Waziri wa Ulinzi wa Marekani, kwamba operesheni hiyo ingekuwa ya haraka na yenye matokeo ya wazi, hali ya uwanja wa vita imekuwa tofauti na matarajio hayo.

Uchambuzi huo unadai kuwa kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na Iran, pamoja na kile kinachoelezwa kuwa kutotosheleza kwa uwezo wa anga wa Marekani kuufungua tena, kumeongeza changamoto kwa Washington na kuifanya Marekani kukabiliwa na kile kinachoelezwa kama vita vya muda mrefu vya kuchosha.

Kwa mujibu wa makala hiyo, upande wa Iran unapigana kwa lengo la kuendelea kuwepo na kuuchosha uwezo wa kijeshi wa Marekani, hali ambayo inaweza kufanya vita hiyo kuwa ya muda mrefu zaidi kuliko ilivyotarajiwa.

The New York Times pia inajadili namna mfumo wa kimawazo ndani ya taasisi za kijeshi za Marekani unavyoweza kuathiri maamuzi kuhusu kumaliza operesheni za kijeshi. Kwa mujibu wa uchambuzi huo, kukubali kushindwa kijeshi ni jambo gumu katika utamaduni huo, huku simulizi zinazosisitiza ushujaa na kujitolea kwa wanajeshi wakati mwingine zikitumiwa kufunika changamoto au kushindwa kimkakati.

Makala hiyo inaonya kwamba kushindwa kutambua mipaka ya nguvu za kijeshi za Marekani kunaweza kusababisha operesheni zinazoanza kama hatua ndogo kugeuka kuwa migogoro mikubwa, yenye gharama kubwa na isiyo na njia rahisi ya kuhitimishwa.

Uchambuzi huo unatumia uzoefu wa Afghanistan kama rejea ya kuonyesha changamoto zinazoweza kujitokeza wakati Marekani inapoingia katika mzozo wa kijeshi bila kuwa na mpango ulio wazi na unaotekelezeka wa kuhitimisha ushiriki wake.