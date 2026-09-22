Tahadhari ya Haki za Binadamu Bahrain: Mamia Wakamatwa na Shinikizo Kwa Wanazuoni wa Kiislamu wa Kishia Laongezeka

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, wakati Bahrain ikikaribia kufanyiwa mapitio ya hali ya haki za binadamu katika Kamati ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa, Bahrain Human Rights Forum imewasilisha ripoti mbili zinazohusu hali ya haki za binadamu nchini humo pamoja na hali ya wanazuoni na shughuli za kidini za Waislamu wa Kishia.

Kwa mujibu wa ripoti hizo, watu 825 walikamatwa kiholela, huku watu 374 wakitakiwa kufika kwa ajili ya kuhojiwa, katika kipindi kuanzia Januari hadi 22 Agosti 2026.

Ripoti ya pamoja iliyoandaliwa na Bahrain Human Rights Forum na International Center for Supporting Rights and Freedoms pia inadai kuwa wanazuoni 59 wa Kishia walikamatwa katika kipindi cha Machi hadi Juni mwaka huu.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, pamoja na ukamataji huo, vikwazo mbalimbali vimewekwa dhidi ya Husseiniyya, taasisi za Waqfu wa Jaafari, pamoja na shughuli na hafla mbalimbali za kidini za Waislamu wa Kishia.

Waandaaji wa ripoti hizo wamezitaka taasisi husika kuchunguza madai yaliyowasilishwa na kuhakikisha uhuru wa kuabudu, uhuru wa shughuli za kidini na haki za kiraia unalindwa nchini Bahrain.

Ripoti hizo zinawasilishwa katika kipindi ambacho hali ya haki za binadamu nchini Bahrain inatarajiwa kujadiliwa katika ngazi ya Umoja wa Mataifa, huku waandaaji wakisisitiza umuhimu wa kuchunguza kwa kina madai yanayohusiana na ukamataji, wito wa mahojiano na vizuizi dhidi ya shughuli za kidini.