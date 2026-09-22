Nchi za Ghuba ya Uajemi: Shinikizo la Kiuchumi la Marekani Dhidi ya Iran Si Uhalisia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, gazeti la Ra’y al-Youm, likinukuu duru za kidiplomasia za Magharibi, limeripoti kuwa baadhi ya maafisa kutoka nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi wameiambia Marekani kwamba mpango wa Waziri wa Hazina wa Marekani wa kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran si wa kiuhalisia, kutokana na athari zake zinazoweza kuwakumba majirani wa Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, nchi za Ghuba zina wasiwasi kwamba kuongezeka kwa shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran kunaweza kuwa na madhara kwa usalama wa kikanda, biashara na uchumi wa nchi hizo.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), Oman na Qatar hazionyeshi utayari mkubwa wa kuunga mkono vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Iran.

Badala yake, kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na Ra’y al-Youm, nchi hizo zinajaribu kuweka uwiano kati ya mahusiano yao ya kimkakati na Washington na umuhimu wa kudumisha utulivu wa kikanda pamoja na mahusiano ya kiuchumi na Tehran.

Msimamo huo unaonyesha changamoto zinazokabili nchi za Ghuba katika kushughulikia sera za Marekani dhidi ya Iran, huku zikizingatia kwa wakati mmoja masuala ya usalama wa kikanda na maslahi yao ya kiuchumi.