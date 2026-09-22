Yemen Yaituhumu Marekani Kuchangia Kuongezeka kwa Mvutano wa Saudi Arabia Dhidi Yake

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, vyanzo vya Yemen vimeibua mashaka kuhusu ripoti ya chombo cha habari cha Israel Kan, iliyodai kuwa Marekani inapinga Saudi Arabia kuanzisha operesheni mpya dhidi ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen.

Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa mwenendo wa hivi karibuni wa Marekani na Saudi Arabia unaashiria kuwepo kwa uratibu na maandalizi yanayoweza kuhusishwa na operesheni ya ardhini katika pwani ya magharibi ya Yemen, hususan maeneo yanayoangalia Mlango wa Bab al-Mandab.

Kwa mujibu wa madai hayo, kumekuwa na mikutano na mashauriano ya karibu kati ya maafisa wa Marekani na Saudi Arabia pamoja na makamanda na maafisa wa serikali yenye makao yake Aden.

Madai haya yanakuja wakati ambapo mapigano nchini Yemen yameongezeka kwa kasi. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Ansarullah imepanua udhibiti wake katika maeneo ya pwani ya Bahari Nyekundu, ikiwemo mji wa bandari wa Mocha, pamoja na maeneo muhimu karibu na Bab al-Mandab.

Wakati huo huo, ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa zinaonyesha kuwa Saudi Arabia imekuwa ikitaka Marekani ichukue hatua dhidi ya Ansarullah, lakini Washington hadi sasa imeonyesha kusita kuingia moja kwa moja katika mapigano hayo. Maafisa wa Marekani pia wamefanya mazungumzo na wawakilishi wa Ansarullah nchini Oman kuhusu usalama wa meli katika Bahari Nyekundu.

Kwa mujibu wa vyanzo vya Yemen vilivyonukuliwa, huenda operesheni yoyote mpya ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen isifanyike bila msaada au ushiriki wa Marekani, hasa katika eneo la pwani ya magharibi na maeneo yanayokaribia Bab al-Mandab.

Hata hivyo, madai hayo kuhusu ushiriki wa Marekani katika operesheni ya ardhini bado yanapaswa kutofautishwa na taarifa zilizothibitishwa hadharani. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha zaidi kwamba Washington imekuwa ikishinikizwa na Riyadh kuchukua hatua, huku Marekani ikiwa haijatangaza ahadi ya wazi ya kuingilia kijeshi moja kwa moja.