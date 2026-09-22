Vikwazo Dhidi ya Iran Vyaukabili Uchumi wa Marekani na Washirika Wake; Ushawishi wa Washington Mashariki ya Kati Wapungua

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Dkt. Mounir Rachid, Rais wa Lebanese Economic Forum na mchumi kutoka American University of Beirut, amesema kuwa shinikizo jipya la kiuchumi la Marekani dhidi ya Iran haliwezi kusitisha kabisa biashara ya Tehran na nchi nyingine duniani.

Katika mahojiano na ABNA, Rachid amesema Iran ina njia mbadala za kibiashara zinazoiwezesha kuendelea kushirikiana na nchi mbalimbali, hususan kupitia Urusi, Pakistan, India na mataifa mengine ya Asia.

Ameeleza pia kuwa kukata kabisa uhusiano wa kifedha wa Iran na dunia si jambo rahisi, akisema Tehran inaweza kutumia mifumo ya kibenki ya nchi rafiki katika kuendeleza baadhi ya miamala yake ya kimataifa.

Kuhusu Uturuki, Rachid amesema si rahisi kutarajia Ankara kufuata kikamilifu vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, huku akisisitiza kuwa Washington yenyewe ina maslahi na mahitaji mbalimbali katika mahusiano yake na Uturuki.

Ameongeza kuwa Pakistan na Iraq zina mahusiano na Iran pamoja na Marekani, jambo ambalo, kwa mtazamo wake, linafanya iwe vigumu kwa Washington kuwa na udhibiti kamili juu ya sera na mahusiano ya nchi hizo.

Katika upande wa sekta ya nishati, Rachid amesema kuwa kuongezeka kwa bei ya mafuta kunaweza kuongeza gharama na shinikizo la kiuchumi kwa nchi za Ulaya na hata Marekani, kutokana na nafasi ya mafuta katika uchumi wa dunia.

Aidha, amesema Urusi na China hazitakubali, kwa mtazamo wake, Marekani kuwa na udhibiti kamili juu ya Ghuba ya Uajemi pamoja na mifumo ya kimataifa inayohusiana na mafuta na fedha.

Kauli hizo zinakuja katika mazingira ya mjadala mpana kuhusu athari za vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, uwezo wa Tehran kutumia njia mbadala za biashara na fedha, pamoja na nafasi ya nchi nyingine katika mfumo wa uchumi wa kimataifa.

Rachid pia ni Rais wa Lebanese Economic Forum na amewahi kuwa mshauri mkuu wa Waziri wa Fedha wa Lebanon.