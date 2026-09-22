Makamanda Wakuu wa Marekani Wamwonya Hegseth Kuhusu Kuendelea kwa Vita Dhidi ya Iran

wa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, gazeti la The Washington Post limeripoti kuwa makamanda kadhaa wakuu wa kijeshi wa Marekani wamemwonya Pete Hegseth, Waziri wa Ulinzi wa nchi hiyo, kuhusu athari za kuendeleza operesheni kubwa za kijeshi dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tathmini iliyowasilishwa kwa Hegseth inaeleza kuwa kuendeleza operesheni hizo kwa muda mrefu kunaweza kuwa “kutodumishika” na kuhatarisha uwezo wa Marekani kukabiliana na vitisho katika maeneo mengine duniani, ikiwemo vitisho vinavyoweza kulenga ardhi ya Marekani.

The Washington Post imeeleza kuwa tathmini hiyo ilihusisha viongozi wa juu wa kijeshi, akiwemo wakuu wa Jeshi la Nchi Kavu, Jeshi la Wanamaji na Jeshi la Anga, pamoja na makamanda wa ngazi ya juu wanaosimamia operesheni za Marekani katika maeneo mbalimbali duniani.

Ripoti hiyo inasema baadhi ya makamanda waliwasilisha kile kinachoitwa “non-concur”, yaani kutokubaliana na uamuzi wa kuongeza muda wa baadhi ya vikosi vilivyotumwa Mashariki ya Kati, ingawa waliendelea kutekeleza maagizo hayo.

Kwa mujibu wa watu walioifahamu tathmini hiyo, viongozi wa kijeshi wameeleza kuwa operesheni ya Iran imeweka shinikizo kubwa kwa meli, ndege, wanajeshi na akiba ya silaha za Marekani, huku baadhi ya rasilimali zikihamishwa kutoka maeneo mengine duniani kwenda Mashariki ya Kati.

Mkuu wa Operesheni za Majini wa Marekani, Adm. Daryl Caudle, aliripotiwa kueleza kuwa Jeshi la Wanamaji haliwezi kuendelea kudumisha kiwango cha sasa cha msaada kwa operesheni ya Iran bila kuwepo kwa tarehe inayotarajiwa ya kumalizika kwa operesheni hiyo.

The Washington Post pia imeripoti kuwa baadhi ya makamanda wameonya kwamba kuendelea kuhamisha meli, ndege na mifumo ya ulinzi kutoka maeneo kama Ulaya na Indo-Pacific kwenda Mashariki ya Kati kunaweza kupunguza uwezo wa Marekani kutekeleza majukumu yake katika maeneo hayo.

Kwa upande wake, msemaji wa Pentagon amesisitiza kuwa maamuzi kuhusu ukubwa na muda wa uwepo wa vikosi hufanywa kwa kuzingatia tathmini ya vitisho, vipaumbele vya kimkakati vya Rais na ushauri wa viongozi wakuu wa kijeshi. Pentagon pia haikuthibitisha hadharani maelezo mahsusi ya nyaraka hizo za siri.

Ripoti hiyo inaonyesha kuwa vita vya Iran vimekuwa vikileta mjadala ndani ya uongozi wa kijeshi wa Marekani kuhusu rasilimali, utayari wa kijeshi na uwezo wa kukabiliana na migogoro mingine, huku baadhi ya makamanda wakionyesha wasiwasi kuhusu athari za kuendelea kwa operesheni hizo kwa muda mrefu.