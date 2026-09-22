Waziri wa India: Qur’ani ni kwa Wanadamu Wote; Uislamu Unasisitiza Ubinadamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Waziri wa Elimu ya Juu wa Jimbo la Karnataka nchini India, Basavaraj Rayareddy, amepongeza baadhi ya mafundisho ya Uislamu na kusisitiza umuhimu wa kujifunza dini mbalimbali ili kuelewa historia na maadili yake.

Akizungumza katika hafla ya ndoa za pamoja kwa wanajamii wa Kiislamu katika eneo la Koppal, Rayareddy alisema kuwa Uislamu ni dini kubwa, na kwamba kuna dhana potofu zinazohusishwa na dini hiyo ambazo zinapaswa kufanyiwa utafiti na kueleweka kwa usahihi.

Waziri huyo alisema kuwa Qur’ani haikutolewa kwa ajili ya Waislamu pekee, bali mtu yeyote anaweza kuisoma na kujifunza yaliyomo ndani yake. Pia alisema amekuwa na nia ya kujifunza Qur’ani na dini nyingine pamoja na historia yake.

Rayareddy alisisitiza kwamba Uislamu unasisitiza ubinadamu na namna bora ya kuishi, huku akitoa wito kwa watu kuepuka misimamo ya chuki za kidini au ubaguzi wa kitabaka. Alisema pia kuwa mafundisho mema yanapatikana katika dini mbalimbali na kwamba watu wanapaswa kuyafahamu.

Aidha, waziri huyo alieleza nia yake ya kwenda Makka kufanya ibada ya Hija, ingawa alisema hajapata fursa ya kufanya hivyo. Alibainisha kuwa kwa mujibu wa taratibu za Hija, mtu asiye Mwislamu hawezi kutekeleza ibada hiyo.

Kuhusu masuala ya kijamii, Rayareddy alitetea hatua za Serikali ya Karnataka za kutoa fedha kwa ajili ya Shadi Mahals, yaani kumbi zinazotumika kwa sherehe za ndoa za Waislamu. Alisema kuwa msaada huo ni sehemu ya sera za serikali zinazolenga jamii mbalimbali bila kujali dini zao.

Baada ya kauli zake kuvuta mjadala wa kisiasa, Rayareddy alifafanua kuwa kusifu Uislamu hakumaanishi kuzidhalilisha dini nyingine, akisema kuwa dini zote zina maadili na mambo mema yanayoweza kuthaminiwa.

Kauli hizo zimetolewa katika mazingira ya mjadala kuhusu umuhimu wa kuheshimiana na kuelewana baina ya wafuasi wa dini mbalimbali nchini India.