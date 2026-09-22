Mfululizo wa Vikao vya Qur’ani Waendelea katika Madrasat Hazrat Zainab (sa) Kigamboni, Dar es Salaam

Kwa Mujibu wa taarifa ya Kitengo cha Uhusiano wa Umma cha Jamiat Al-Mustafa (s) Al-Alamiyya, Tanzania, mfululizo wa vikao vya Qur’ani umeendelea tarehe 22 Septemba 2026 katika Madrasat Hazrat Zainab (sa), iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam.

Kikao hicho kimeendeshwa na Sheikh Muhammad Jaafar, kwa kushirikisha wanafunzi wa Madrasat Hazrat Zainab (sa), ikiwa ni sehemu ya kuendeleza programu za elimu na malezi ya Qur’ani zinazofanyika katika taasisi hiyo.

Mfululizo huu wa vikao unalenga kuwawezesha wanafunzi kuongeza ujuzi wao kuhusu Qur’ani Tukufu, si katika upande wa kusoma na kuhifadhi pekee, bali pia katika kuelewa maana, kutafakari ujumbe wa aya na kufahamu mafundisho yake ya kiimani, kimaadili na kijamii.

Miongoni mwa maeneo yanayozingatiwa katika shughuli hizi za Qur’ani ni ufundishaji, kuhifadhi Qur’ani, usomaji na uboreshaji wa tajwidi, tafakuri, tafsiri pamoja na maandalizi ya mashindano ya Qur’ani. Mpangilio wa aina hii unawapa wanafunzi fursa ya kukutana na Qur’ani kwa mtazamo mpana unaounganisha usomaji, elimu na utekelezaji wa mafundisho yake.

Umuhimu wa vikao hivi unatokana pia na haja ya kuwajengea vijana kizazi kinachokuwa karibu na Qur’ani na kinachoweza kuifanya Qur’ani kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Qur’ani yenyewe inasisitiza urahisi wa kujifunza na kukumbuka mafundisho yake, jambo linalohimiza kuendelea kuisoma, kuielewa na kuitafakari.

Aidha, elimu ya Qur’ani inapounganishwa na malezi ya kiroho na kimaadili, huwasaidia wanafunzi kutazama elimu hiyo si kama masomo ya darasani pekee, bali kama mwongozo wa kujenga tabia njema, uwajibikaji, nidhamu na mwenendo unaozingatia maadili ya Kiislamu. Qur’ani pia inaeleza miongoni mwa majukumu ya kielimu ya Mtume (saww) kuwa ni kusoma aya, kuwafundisha watu Kitabu na hekima, na kuwalea.

Kwa mtazamo huo, kuendelea kwa vikao vya Qur’ani katika Madrasat Hazrat Zainab (sa) kuna umuhimu katika kuimarisha mazingira ya elimu ya dini miongoni mwa wanafunzi na kutoa nafasi ya kukuza vipaji vyao katika nyanja mbalimbali za Qur’ani, hususan hifdh, tilawa, tafsiri na mashindano ya Qur’ani.

Programu hii pia inaonyesha jitihada za kuendeleza shughuli za kielimu na kitamaduni zinazolenga kuimarisha uhusiano wa wanafunzi na Qur’ani Tukufu pamoja na mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).